BRITANCI U STRAHU: "Isplivali tajni dokumenti, Putin planira nuklearni napad na 32 lokacije u Evropi"

KAKO strahovi od pretnje koju Rusija predstavlja evropskoj bezbednosti nastavljaju da rastu, zabrinutost zbog šireg konflikta i nuklearnog oružja i dalje tinja. Vladimir Putin redovno maše "nuklearnim sabljama" od kako je Rusija u februaru 2022. napala Ukrajinu, upozoravajući Zapad zbog njegove podrške Kijevu, piše britanski Express.

Foto: Gugl mape printskrin, Profimedia

Poslednjih godina Moskva je stavila svoje oružje u stanje pojačane borbene gotovosti, testirala i rasporedila nove nuklearne kapacitete, obustavila učešće u nuklearnim sporazumima, te izjavila da će rasporediti taktičko nuklearno oružje u Belorusiji - što je prvi put da Kremlj postavlja nuklearno oružje izvan Rusije od raspada Sovjetskog Saveza.

Dok brojni stručnjaci tvrde da je nuklearni rat malo verovatan scenario, procureli dosije je navodno otkrio spisak meta koje bi ruska mornarica mogla da pogodi raketama sposobnim za nošenje nuklearnih bojevih glava u slučaju rata sa NATO. Među 32 lokacije u Evropi, tri se navodno nalaze u Velikoj Britaniji.

Primarne mete u Britaniji su brodogradilište podmornica Kraljevske mornarice u Barou-in-Farnesu u Kambariji, sumnjivi industrijski objekat blizu Hala u Jorkširu, i neotkrivena meta u Edinburgu, izveštava Financial Times (FT).

Ruska Severna flota navodno bi trebalo da pogodi odbrambene industrijske objekte u UK, kao i druge u Norveškoj i Estoniji.

Detalji su prvi put objavljeni u FT-u u avgustu 2024.

Sveukupno 32 mete su deo serije od 29 procurenih tajnih ruskih vojnih dokumenata koji prethode ruskom napadu na Ukrajinu 2022.

Mape meta detaljno su prikazane u prezentaciji za oficire, prema FT-u, koji navodi da su im dokumenta pokazali zapadni izvori.

Foto: Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Dokumenti pokazuju da bi ruska Baltička flota bila fokusirana na lokacije u Norveškoj i Nemačkoj.

Oni takođe pokazuju mete u Rumuniji, Bugarskoj i Turskoj, kao i u državama poput Irana, Japana i Kine u slučaju konflikta van Evrope.

U ponedeljak, Kremlj je pozdravio komentare Donalda Trumpa o ruskoj ponudi da se produži poslednji preostali nuklearni sporazum sa SAD.

Putin je prošlog meseca izjavio da je spreman da se pridržava nuklearnih ograničenja iz Sporazuma o smanjenju strateškog naoružanja (New START) iz 2010. još jednu godinu i pozvao Vašington da učini isto.

Američki predsednik je u nedelju rekao da to "zvuči kao dobra ideja", dok je portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio da Trumpova izjava "daje razlog za optimizam".

Putin je rekao da bi okončanje New START sporazuma bio destabilizujući i mogao podstaći širenje nuklearnog oružja.