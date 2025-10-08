KAKO JE ZAPAD PREVARIO UKRAJINU General Zalužni: Nije dovoljno samo oružje poput sistema HIMARS (VIDEO)

UKRAJINA zbog jednog velikog nedostatka nije mogla u potpunosti da iskoristi potencijal američkih višecevnih raketnih sistema HIMARS, koje je Kijev dugo tražio od svojih zapadnih partnera, izjavio je Valerij Zalužni.

Bivši vrhovni komandant Oružanih snaga Ukrajine i ukrajinski ambasador u Londonu istakao je u svom tekstu za portal "Militarni" da sistemi HIMARS nisu mogli da se koriste u punom kapacitetu zbog nedostatka obaveštajnih podataka sa satelita.

-Zbog nedostatka i kašnjenja u razmeni (sa zapadnim saveznicima) specijalizovanih informacija iz svemira, nije bilo moguće iskoristiti puni potencijal sistema kao što je HIMARS, napisao je Zalužni.

Podaci iz svemira, piše Zalužni, ključni su za ciljanje, navigaciju i komunikaciju, čime se obezbeđuje efikasnost raketnih udara.

-I dok je problem komunikacije rešen zahvaljujući kompaniji 'Spejs Iks' i njenom sistemu 'Starlink', a problem navigacije zahtevao je i vreme i resurse, hitno su bili potrebni blagovremena izviđanja i vremensko-koordinatna podrška, naveo je on.

Sjedinjene Države su, u okviru vojne pomoći Kijevu, obezbedile podršku za upotrebu i navođenje sistema HIMARS i drugih vrsta naoružanja.

Bivši načelnik Generalštaba, koji je smenjen u februaru 2024. godine navodno zbog zdravstvenog stanja, dodao je da je strateški značaj sistema HIMARS kasnije znatno opao.

-Svojevremeno, kada sam opisivao reformu sistema komandovanja, pomenuo sam da je u to vreme, kao i sada, problem koji je značajno smanjivao efikasnost komandovanja trupama bio nedostatak obaveštajnog organa za upravljanje na strateškom nivou, dodao je u tekstu.

Prvi HIMARS sistemi isporučeni su Kijevu tokom leta 2022. godine. Ukrajina je ovu pomoć tada predstavila kao proboj koji će značajno povećati sposobnosti njene vojske, ali se to nije dogodilo.

-Kritična tačka u ovom problemu bila je pojava najsavremenijeg oružja. Sam čin dobijanja takvog naoružanja pokazao se nedovoljnim. Uostalom, sama ideja otkrivanja cilja, njegovo izviđanje i priprema početnih podataka za njegovo uništenje zahtevali su jednu stvar — našu hitnu odluku da organizujemo razmenu obaveštajnih podataka u realnom vremenu, objasnio je nekadašnji vrhovni komandant.

I umesto pomoći, dobili su prevaru Zapada koja je donela dodatnu slabost na frontu.

-Posebno skrećem pažnju na pravovremenost razmene jer, i pored savremenih sredstava uništavanja, oružane snage nisu imale potrebne informacije da nanesu takvu štetu, a informacije koje su dobijane preko zasebnih kanala nisu uvek mogle da budu upotrebljene pošto njihova ažurnost nije imala nikakvog smisla, zaključio je Zalužni.

HIMARS, odnosno M142 visoko mobilni artiljeriski raketni sistem je laki višecevni bacač raketa razvijen kasnih devedesetih godina prošlog veka za vojsku Sjedinjenih Američkih Država i montiran na standardnu osnovu kamiona M1140.

(rt.rs)

