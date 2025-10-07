SRUŠILA SE ZGRADA U CENTRU MADRIDA: Ima povređenih (FOTO/VIDEO)

NAJMANjE tri osobe su povređene nakon što se delimično srušila zgrada u centru Madrida.

Foto: Printskrin

Jedna osoba je u teškom stanju, saopštila je španska policija.

Hitne službe su koristile dronove i pse tragače kako bi proverile da li ima još ljudi zarobljenih unutar zgrade.

Video snimci koje su objavile službe za hitne slučajeve prikazuju nekoliko kola hitne pomoći i vatrogasnih vozila ispred zgrade u blizini opere i kraljevske palate.

#Internacional | Caos en el centro de Madrid tras el derrumbe parcial del forjado de un edificio en obrashttps://t.co/KyEzuUsdCH pic.twitter.com/JvcL5tfAws — W Radio Colombia (@WRadioColombia) October 7, 2025

(Kurir)