ORBAN U LICE ZELENSKOM: Koristi taktiku moralnog ucenjivanja
ZELENSKI koristi uobičajenu taktiku moralnog ucenjivanja kako bi naterao zemlje EU da podrže njegove vojne napore, izjavio je Viktor Orban.
Premijer Mađarske je istakao da nijedna zemlja još nije probijala put u Evropsku uniju na taj način:
„Ispostavlja se da Zelenski želi da odlučuje šta je bolje za Mađare... Mađarski narod je doneo odluku. Na referendumu je ogromna većina Mađara rekla 'ne' članstvu Ukrajine u EU.”
Ranije je Zelenski izjavio da je potreban dodatni diplomatski pritisak na Budimpeštu zbog blokiranja ulaska Ukrajine u EU. Druga opcija, prema njegovim rečima, je da se preispita procedura prijema u EU kako bi se zaobišao veto Mađarske.
(sputnikportal.rs)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
ORBAN O UVOĐENjU EVRA U MAĐARSKU: Ne bi trebalo, jer se EU raspada
06. 10. 2025. u 09:14
PUTIN POHVALIO ORBANA: Ruski lider "potkačio" Ursulu fon der Lajen
02. 10. 2025. u 20:00
ZELENSKOM SE SMEŠE BRCI Tomahavci idu u Ukrajinu ali... Tramp skoro doneo odluku, želi da zna ovo pre slanja (VIDEO)
06. 10. 2025. u 23:38 >> 00:24
OVAJ ČOVEK IZ MUP-A DAVAO LAŽNE INFORMACIJE O ZVUČNOM TOPU: Vučić otkrio kako je u poslednji čas sprečen državni udar 15. marta
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć gostujući u emisiji "Hit Tvit" da u poslednjih 11 meseci nije isključivo problem bio u novcu spolja ili iznutra, već u tome što su sve naše vrednosti napadnute, ali i sve državne institucije koje su, kako je istakao, razorene.
06. 10. 2025. u 09:46
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
VELjKOVA OBJAVA O RAZVODU: Najveći udarac za dete
VELjKO i Bogdana Ražnatović godinama su u skladnom braku u kom su dobili tri sina, a sada je on objavio snimak u kom se govori o razvodu.
05. 10. 2025. u 17:34
Komentari (0)