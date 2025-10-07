ORBAN U LICE ZELENSKOM: Koristi taktiku moralnog ucenjivanja

ZELENSKI koristi uobičajenu taktiku moralnog ucenjivanja kako bi naterao zemlje EU da podrže njegove vojne napore, izjavio je Viktor Orban.

Foto: Profimedia

Premijer Mađarske je istakao da nijedna zemlja još nije probijala put u Evropsku uniju na taj način:

„Ispostavlja se da Zelenski želi da odlučuje šta je bolje za Mađare... Mađarski narod je doneo odluku. Na referendumu je ogromna većina Mađara rekla 'ne' članstvu Ukrajine u EU.”

Ranije je Zelenski izjavio da je potreban dodatni diplomatski pritisak na Budimpeštu zbog blokiranja ulaska Ukrajine u EU. Druga opcija, prema njegovim rečima, je da se preispita procedura prijema u EU kako bi se zaobišao veto Mađarske.

(sputnikportal.rs)

