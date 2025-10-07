Svet

ORBAN U LICE ZELENSKOM: Koristi taktiku moralnog ucenjivanja

ZELENSKI koristi uobičajenu taktiku moralnog ucenjivanja kako bi naterao zemlje EU da podrže njegove vojne napore, izjavio je Viktor Orban.

Premijer Mađarske je istakao da nijedna zemlja još nije probijala put u Evropsku uniju na taj način:

„Ispostavlja se da Zelenski želi da odlučuje šta je bolje za Mađare... Mađarski narod je doneo odluku. Na referendumu je ogromna većina Mađara rekla 'ne' članstvu Ukrajine u EU.”

Ranije je Zelenski izjavio da je potreban dodatni diplomatski pritisak na Budimpeštu zbog blokiranja ulaska Ukrajine u EU. Druga opcija, prema njegovim rečima, je da se preispita procedura prijema u EU kako bi se zaobišao veto Mađarske.

