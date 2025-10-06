PREDSEDNIK ČEŠKE UPOZORAVA: Ako obustavimo isporuke Ukrajini - šteta i za Češku i za Kijev
PREKID češke inicijative za isporuke municije Ukrajini naštetio bi Češkoj Republici, kao i odbrani Ukrajine od Rusije, izjavio je danas češki predsednik Petr Pavel, nakon što je na parlamentarnim izborima pobedila stranka koja je poručila da želi da okonča ovaj program.
ANO, populistička opoziciona stranka milijardera i bivšeg premijera Andreja Babiša, izašla je kao pobednik na parlamentarnim izborima u subotu, osvojivši 80 od 200 mesta u donjem domu parlamenta, prenosi Rojters. Babiševa stranka ANO trenutno vodi razgovore s drugim strankama kako bi osigurala većinu u češkom parlamentu.
Pre izbora, Babiš je rekao da bi okončao češku inicijativu za isporuku municije jer je preskupa i netransparentna, i poručio da bi Evropska unija i NATO trebalo da se bave tim pitanjem.
- Ako bismo smanjili ili čak prekinuli ovu podršku, prvenstveno bismo naštetili sebi, ali prekid ove podrške imao bi negativan uticaj i na Ukrajinu, jer bi mnogo više ljudi izgubilo živote - rekao je danas češki predsednik Pavel.
(Tanjug)
