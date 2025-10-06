PREDSEDNIK ČEŠKE UPOZORAVA: Ako obustavimo isporuke Ukrajini - šteta i za Češku i za Kijev

PREKID češke inicijative za isporuke municije Ukrajini naštetio bi Češkoj Republici, kao i odbrani Ukrajine od Rusije, izjavio je danas češki predsednik Petr Pavel, nakon što je na parlamentarnim izborima pobedila stranka koja je poručila da želi da okonča ovaj program.

Foto: Tanjug/ AP

ANO, populistička opoziciona stranka milijardera i bivšeg premijera Andreja Babiša, izašla je kao pobednik na parlamentarnim izborima u subotu, osvojivši 80 od 200 mesta u donjem domu parlamenta, prenosi Rojters. Babiševa stranka ANO trenutno vodi razgovore s drugim strankama kako bi osigurala većinu u češkom parlamentu.

Pre izbora, Babiš je rekao da bi okončao češku inicijativu za isporuku municije jer je preskupa i netransparentna, i poručio da bi Evropska unija i NATO trebalo da se bave tim pitanjem.

- Ako bismo smanjili ili čak prekinuli ovu podršku, prvenstveno bismo naštetili sebi, ali prekid ove podrške imao bi negativan uticaj i na Ukrajinu, jer bi mnogo više ljudi izgubilo živote - rekao je danas češki predsednik Pavel.

