MERKEL MENJA URSULU? Ruski politikolog: U Briselu raste nezadovoljstvo Fon der Lajenovom na čelu Evropske komisije
BIVŠA nemačka kancelarka Angela Merkel želi da postane nova predsednica Evropske komisije, smatra politikolog Aleksandar Rar.
Prema njegovim rečima, koje prenosi news.ru, u Briselu raste nezadovoljstvo „voluntarizmom i vođstvom“ sadašnje predsednice Ursule fon der Lajen. Neki čak vide na toj poziciji francuskog predsednika Emanuela Makrona, nakon što mu istekne mandat.
-Nije isključeno da Merkel, koja se vratila u politički život, ima sopstvene ambicije da preuzme evropsku birokratiju u Briselu, istakao je Rar.
On dodaje da bi njeno iskustvo u komunikaciji sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom moglo biti njena prednost.
U intervjuu za mađarsko izdanje Partizan, Merkel je izjavila da su Poljska i baltičke zemlje posredno odgovorne za eskalaciju ukrajinske krize. Po njenim rečima, 2021. godine one su sabotirale pokušaj da se pronađe kompromis sa Moskvom, kada je ona predložila novi format dijaloga između Brisela i Moskve.
