BALTIČKE zemlje i Poljska sabotirale su 2021. pokušaj rešavanja ukrajinske krize i traženja konstruktivnog dijaloga sa Rusijom, što je, indirektno, doprinelo početku Specijalne vojne operacije u Ukrajini.

Foto: EPA

Ovo je za mađarski "Partizan" iznela bivša nemačka kancelarka Angela Merkel. Ona je objasnila da nastojanje da se konflikt reši te zemlje nisu podržale, pa su istupile iz inicijative, kojom je predložila novi format dijaloga EU i ruskog predsednika Vladimira Putina.

- Estonija, Letonija, Litvanija i Poljska, aktivno su se protivile mojoj ideji iz straha da EU neće moći da zauzme zajedničku politiku prema Moskvi - rekla je Merkelova, dodavši da je ona ubrzo potom napustila kancelarsku funkciju, a onda je počela Specijalna vojna operacija.

Mediji podsećaju da je nedavno američki ekonomista, profesor Kolumbijskog univerziteta Džefri Saks, podsetio na ulogu SAD i Evrope u državnom prevratu u Ukrajini februara 2014, kao i izjavu Merkelove koja je priznala da je stvarni cilj Minskih sporazuma bio "kupovina vremena da bi se Ukrajina vojno ojačala".

Portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov rekao je u martu da su Minski sporazumi pružali realnu mogućnost za regulisanje ukrajinskog pitanja, jer su sadržali jasno definisanu logističku šemu delovanja, "korak po korak". Kako se, međutim, kasnije pokazalo, ni Zapad ni Ukrajina nisu uopšte imali nameru da te obaveze ispune.

Učesnici Minskih pregovora, podsećaju mediji, a to su, pored Merkelove, bili bivši predsednici Francuske i Ukrajine, Fransoa Oland i Petro Porošenko, otvoreno su priznali da ovi dogovori na koje se poziva aktuelni francuski lider Emanuel Makron, nisu ni imali za cilj postizanje mira. Ispada, dakle, da je "Minsk 2", potpisan 12. februara 2015, bio samo mrtvo slovo na papiru. Jer, bez obzira što je dobio podršku Saveta bezbednosti UN i bio obavezujući međunarodnopravni dokument, njegov cilj je, ispostavilo se, bio da se kupi vreme Zapadu da naoruža Kijev i bukvalno ga gurne u rat.

Izjava Merkelove, kojom ona, kako komentarišu neki analitičari, olakšava svoju savest, govoreći upravo ono što je ruska strana u međuvremenu shvatila, potvrđuje "crno na belo" da Miniski sporazumi iz 2014, i 2015, nisu potpisani sa namerom da se postigne trajni mir, nego - da se Kijev naoruža.

Kriva i pandemija korone

Angela Merkel tvrdi da je jednu od uloga za izbijanje rata u Ukrajini odigrala i pandemija virusa korona. Ruski lider Vladimir Putin, navodno, nije hteo lično da se sastaje sa pregovaračima, zbog straha od zaraze, što je onemogućilo pregovore i postizanje eventualnog kompromisa. Videokonferencije nisu bile dovoljne, tvrdi Merkelova.