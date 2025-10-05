EVROPA SE TRESE: Stotine hiljada ljudi širom Evrope na protestima u znak podrške Gazi, 500.000 ljudi u Istanbulu

VIŠE stotina hiljada ljudi u više evropskih gradova protestovalo je danas u znak podrške Palestincima i Međunarodnoj "Sumud" flotili pomoći koja pokušava da stigne do Gaze, a istovremeno u Velikoj Britaniji i Parizu održani su protesti podrške izraelskim taocima.

Foto Tanjug/AP Photo/Peter Dejong

Više od 250.000 demonstranata okupilo se u Amsterdamu tražeći od vlade Holandije oštriji stav prema Izraelu, a okupljenii su, obučeni mahom u crveno, marširali centralnim delom grada noseći palestinske zastave i simbole mira, preneo je AP.

-Krvarenje mora da prestane. Nažalost, moramo da budemo ovde jer imamo slab režim koji se ne usuđuje da povuče crvenu liniju, rekla jedna od učesnica protesta.

U Istanbulu je održan veliki marš kojem se prisustvovalo najmanje 500.000 ljudi.

Demonstranti su krenuli od džamije Aja-Sofija, nakon dnevne molitve do trga Eminonu, gde je održan miting. Oni su nosili transparente u znak podrške Palestincima i s kritikom na račun izraelskih Oružanih snaga. Slični marševi su održani i u brojnim drugim turskim gradovima.

Istovremeno, oko 150 osoba na 11 brodova druge grupe „Flotile istrajnosti“, nazvana „Flotila slobode“, nastavljaju put ka Pojasu Gaze sa humanitarnom pomoći, saopštili su iz fonda IHH.

Istovremeno, protesti su održani i u Ankari gde su demonstranti nosili transparente na kojima su osuđivali "genocid u Gazi".

U Sofiji su demonstranti nosili transparente sa porukama "Gaza, glad je oružje rata" i "Gaza je najveće groblje dece".

Foto Tanjug/AP Photo/Khalil Hamra

Organizatori su odali počast učesnicima Globalne Sumud flotile

U Rabatu su Marokanci protestovali tražeći povlačenje odluke o normalizaciji odnosa sa Izraelom pre pet godina i oslobađanje aktivista flotile.

Manji protesti održani su i u Španiji, u gradovima Santjago i Hihon, gde su demonstranti zahtevali kraj genocida i prekid trgovinskih odnosa sa Izraelom.

Istovremeno, u Velikoj Britaniji i Parizu održani su protesti podrške izraelskim taocima.

U Velikoj Britaniji, stotine ljudi okupile su se u Mančesteru da odaju počast žrtvama napada na sinagogu i Hamasovog napada iz 2023. godine. Okupljeni su nosili izraelske i britanske zastave i pozivali na oslobađanje talaca koje drži Hamas.

Pariz je takođe bio mesto okupljanja u znak podrške talaoima, a demonstranti su skandirali "Oslobodite taoce".

Protesti podrške Palestini usledili su dan nakon masovnih okupljanja u Rimu, Barseloni i Madridu, kao i manjih skupova u Parizu, Lisabonu, Atini, Skoplju, Londonu i Mančesteru, izražavajući rastući međunarodni revolt zbog dvogodišnje izraelske vojne kampanje u Gazi.

Ministarstvo spoljnih poslova Izraela je saopštilo da je „provokacija“ sa probijanjem blokade Pojasa Gaze od strane „Flotile istrajnosti“ završena i da nijedan od brodova nije uspeo da uđe u zonu aktivnih borbenih dejstava.

Predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan je ranije ocenio da je zaustavljanje „Flotile istrajnosti“ od strane Izraela usmereno na prikrivanje genocida u Gaze.

Tokom noći sa srede na četvrtak, Izraelska ratna mornarica je počela presretanje brodova i preusmeravanje ih u izraelsku luku Ašdod, zajedno sa aktivistima radi naknadne ekstradicije. Poznato je da u humanitarnoj flotili učestvuje više od 40 brodova i stotine aktivista iz zemalja Bliskog Istoka, Evrope, Latinske Amerike, Jugoistočne Azije i Sjedinjenih Država.

(sputnikportal.rs)

