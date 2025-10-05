DRAMA NA BLISKOM ISTOKU: Tramp naterao Izrael da stane - pregovori o kraju rata u Egiptu

IZRAELSKI politički lideri naredili su odbrambenim snagama da zaustave ofanzivu na Gazu, koja je pokrenuta ovog meseca.

Prema izraelskom vojnom radiju i javnom emiteru "Kan", naređenje je usledilo nakon što je američki predsednik Donald Tramp pozvao Jerusalim da prestane sa napadima Gazu kao deo pokušaja da okonča rat i oslobodi taoce koje još uvek drži Hamas.

Kako prenosi Al Džazira, pregovarači se okupljaju u Egiptu pred razgovore koji imaju za cilj okončanje skoro dvogodišnjeg rata u Gazi.

Prema pisanju egipatskih državnih medija, Hamas i izraelski zvaničnici trebalo bi da održe indirektne razgovore danas i sutra – što je uobičajena praksa između strana.

Tramp je poslao dva izaslanika u Egipat, prema saopštenju Bele kuće - svog zeta, Džareda Kušnera, i svog glavnog pregovarača za Bliski istok, Stiva Vitkofa.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izrazio je nadu da će zarobljenici biti pušteni za nekoliko dana, ali je njegova vojska u međuvremenu nastavila napade na palestinsku enklavu, ubivši desetine ljudi, uprkos Trampovom pozivu na obustavu napada, prenosi "Al Džazira".

Prema Trampovom planu, Hamas mora da oslobodi sve preostale taoce u roku od 72 sata nakon što Izrael obustavi vojne operacije u Gazi i povuče svoje trupe "na dogovorenu liniju", piše RT internešnel.

I Izrael i Hamas su izjavili da su spremni za razmenu zatvorenika, ali Zapadni Jerusalim nije zvanično odgovorio na Trampov poziv Izraelu da obustavi napade na Gazu.

U subotu je vojni radio tvrdio da je američka vlada naložila Izraelu da svede svoje operacije u Gazi na "minimum", pri čemu će trupe na terenu isključivo izvoditi odbrambene manevre.

U saopštenju objavljenom u subotu na Iksu, izraelska vojska je saopštila da se područje severno od Vadi Gaze, koje obuhvata sada desetkovani grad Gazu, "još uvek smatra opasnom borbenom zonom" i pozvala je stanovnike da se presele na jug.

Dodaje se da izraelske snage nastavljaju da opkoljavaju grad Gazu i da "pokušaji povratka tamo predstavljaju značajan rizik".

Vazdušni napadi širom Gaze nastavili su se ranije u subotu, "ali su bili znatno manjeg intenziteta", napisala je Al Džazira. Najmanje 20 ljudi je ubijeno u izraelskim napadima širom Gaze od zore.

Trampov mirovni plan posebno uključuje oslobađanje 250 palestinskih zatvorenika koji služe doživotne kazne zatvora i 1.700 njih koji su pritvoreni posle 7. oktobra 2023. godine.

(RT)