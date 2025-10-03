CRNI PETAK U ITALIJI: Zaustavljanje Flotile koja je nosila pomoć Gazi, hapšenje aktivista i ekstradicija, povod masovne štrajkove

U STOTINU gradova u Italiji na generalnom štrajku kreću se povorke onih koji protestvuju, počeli su već u noći između četvrtka i petka. Danas je istinski crni petak, generalni štrajk 24 sata kojeg su proklamovali sindikati u državnom i privatnom sektoru, u zdravstvu, školstvu, u železničkom saobraćaju, taksi, avio, lukama, gradskom prevozu, radnici na autoputevima, vatrogasci. Komisija za garanciju o štrajkovima se oglasila da je to nelegitimno, trebalo je da se najavi ranije, ali sindikati se ne obaziru na to.

Foto: Printskrin / @RadioGenova

Ministar za transport Mateo Salvini apelovao je na razboritost i na poštovanje pravila kao i na pravo na rad i na zdravstvene usluge miliona Italijana, ko blokira čitavu zemlju iz političkih razloga platiće posledice. Ne postoji pravo na haos. Ali, niko to iz sindikata nije poslušao.

Sve je sa oznakom “Za Gazu” i protest protov izraelskog zaustavljanja Flotile, ali nije jasno zbog čega toliko nasilja. Pod plaštom noći, već je ovoj iza nas obeležilo ogromno nasilje i razbijanje, ponajviše u Bolonji, sve su rušili pred sobom manifestanti, razbijali vetrine, palili kontejnere, rušili semafore, bacali crvenu boju na spomenike i palate kulture i institucija, sa natpisima protiv Vlade i italijanske premijerke Đorđe Meloni, “Idi kući” i sve to “u znak podrške Palestini”. Povređeno 24 pripadnika snaga javnog reda.

Italijanska premijerka se oglasila “Generalni štrajk ne donosi bilo kakvu korsit palestinskom narodu, međutim, donosi velike nevolje Italijanima, a to nema bilo kakve veze sa Palestinom a veoma mnogo sa pitanjem koje se odnosi na Italijane. Apsurdno je, očekivala sam od sindikata da ne proklamuju štrajk u petak i tako se produžava sve na vikend. Premijerka je izrazila i žaljenje što najveći deo opozicije nije glasao za predlog za mir koji su predložie SAD, a glasale su evropske zemlje, arapske zemlje i Palestina, ostala je samo italijanska levica izvan takve podrške, ona ima radikalnije stavove.

Danas, u Milanu, organizatori kažu da ih je 100.000, u Rim 60.000, najveća napetost je bila ispred Ministarstva za infrstrukture, lansiranje petardi, bacanje velike količine jaja, najmasovniji odziv beleži se među studentima, a policija je blindirala zgradu, ogroman odziv i u Torinu, Firenci, Napulju, Palermu, Bariju, u stotinu gradova generalni štrajk.

Tako je Italija danas podeljana na dva dela, neki narod se kreće i protestvuje a ostali su zaustvljeni prisilno jer je sve blokirano.