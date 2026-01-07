TAKTIČKA avijacija, bespilotne letelice, raketne snage i artiljerija ruskih snaga pogodile su skladišta i poligone za lansiranje bespilotnih letelica dugog dometa, skladišta municije i vojne opreme, kao i privremena mesta raspoređivanja ukrajinskih snaga, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

Foto profimedia/printskrin oruzjeonline.com/MO Rusije

Jedinice grupe trupa "Sever" su u proteklom danu poboljšale taktički položaj. Neutralisale su 160 vojnika i uništile 17 automobila. Takođe su uništile švedsku protivbaterijsku jedinicu "artur", stanicu za radio-elektronsku borbu i skladište municije, dodaje se u saopštenju.

Jedinice grupe trupa "Zapad" eliminisale su 190 ukrajinskih vojnika i uništile dva borbena oklopna vozila, 14 automobila i pet skladišta municije.

Jedinice grupe trupa "Jug" neutralisale su više od 190 vojnika i uništile 7 borbenih oklopnih vozila, 14 automobila, četiri artiljerijska oruđa, stanicu radio-elektronske borbe i tri skladišta.

Jedinice grupe trupa "Centar" eliminisale su tokom proteklog 425 vojnika i uništile tenk "leopard", 9 borbenih oklopnih vozila, 11 automobila i dva artiljerijska oruđa. Osim toga, eliminisale su ljudstvo i tehniku tri mehanizovane brigade, dve jurišne, jedne vazdušno-desantne brigade, dva jurišna puka i dve brigade morske pešadije, kao i brigadu specijalnih snaga "Azov" i pet brigada Nacionalne garde.

Jedinice grupe trupa "Istok" nastavile su da napreduju duboko u neprijateljsku odbranu. Ukrajinske snage izgubile su u ovom području više od 270 vojnika, oklopni transporter, četiri oklopna borbena vozila, 13 vozila, artiljerijsko oruđe i lanser protivvazdušnog raketnog sistema "buk-M1".

Jedinice grupe trupa "Dnjepar" neutralisale su do 45 vojnika, jedno oklopno borbeno vozilo, 11 automobila, jednu stanicu za elektronsko ratovanje i dva skladišta zaliha.

Sredstva protivvazdušne odbrane oborila su jedan projektil američkog višecevnog raketnog sistema HIMARS i 106 bespilotnih letelica.

(rt.rs)

BONUS VIDEO - EKSKLUZIVNO! "Novosti" uoči Božića sa ministrom Malim na gradilištu Ekspa