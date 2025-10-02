PUTIN GOVORI NA "VALDAJU": Nuklerani štit čuva Rusiju, ali tu je i orešnik; Francuzi su pirati; Evropa nestaje, Tramp ume da sluša i čuje

RUSKI predsednik Vladimir Putin obraća se danas plenarnom zasedanju Međunarodnog diskusionog kluba "Valdaj", koje se održava u Sočiju.

Foto printskrin rt.com

Centralna tema ovogodišnje konferencije, 22. po redu, je "Policentrični svet: uputstvo za upotrebu", a na visoravan Krasna Poljana u Sočiju sjatilo se 140 učesnika, eminentnih eksperata iz 42 zemlje.

Među izlaganjima i diskusijama našle su se i teme pod naslovima "Tektonski poremećaji u geopolitici", "Optimizam u eri promena", "Uloga Zapada u svetu posle gubitka hegemonije", i "Sudbina demokratije u svetu manipulacija".

Pored učesnika iz Rusije i zemalja BRIKS-a, na ovogodišnjem sastanku naći će se i predsednik Republike Srpske Milorad Dodik, kao i brojni eksperti sa naših prostora. Sagovornici RT Balkana već su bili dr Miša Đurković iz Instituta za evropske studije, istoričar Aleksandar Raković, kao i dr Ivona Lađevac iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu.

Ovogodišnja konferencija počela je 29. septembra, a završava se 2. oktobra.

Klub "Valdaj" je inače dobio ime po jednom jezeru blizu Velikog Novgoroda, gde je održano prvo zasedanje 2004. godine. Prvobitna ideja je bila da "obavesti svet o Rusiji", ali je već 2014. godine konferencija prerasla u praktični rad na oblikovanju globalne politike i ekonomije.

Jedan od glavnih ciljeva "Valdaja" je da unapredi dijalog globalne intelektualne elite kako bi se pronašla rešenja za krizu međunarodnog sistema.

Nuklerani štit čuva Rusiju

Moskva je „uverena“ u svoj „nuklearni štit“, rekao je predsednik, otkrivajući da zemlja radi na novom hipersoničnom oružju.

Putin: Ruska vojska nije zaostala na bojnom polju

Rusija nije zaostala na bojnom polju; Bilo je nekih stvari kojih jednostavno nisu bili svesni, ali su se brzo prilagodili izazovu, rekao je ruski predsednik Vladimir Putin, odgovarajući na pitanje o kritikama ruske vojske na početku Druge vojne operacije.

„Pre svega, nije stvar u tome da smo zaostali, već da zaista jednostavno nismo videli neke stvari. Nije stvar u tome da smo želeli da to uradimo, već da nismo imali vremena da to završimo. Ne. Samo zaista nismo videli neke stvari“, rekao je Putin.

Putin: Strani instruktori i obaveštajci se direktno bore protiv nas

Drugo, mi se borimo, proizvodimo vojnu opremu, i ima mnogo zemalja koje se bore sa nama. Sve zemlje NATO-a se bore sa nama, i one same to više ne kriju. Nažalost, tu su i instruktori, i oni zapravo učestvuju u borbenim operacijama direktno iz zapadnih zemalja“, dodao je predsednik. Ruski lider je pojasnio da je u Evropi osnovan poseban centar koji prati sve operacije ukrajinskih oružanih snaga, deli informacije, prenosi obaveštajne podatke, snabdeva oružjem, pruža obuku i učestvuje ne samo u pripremnim procedurama već i u donošenju i sprovođenju odluka.

-Stoga je, naravno, ovo ozbiljan izazov za nas. Ali ruska vojska, ruska država i ruska odbrambena industrija su se brzo prilagodile ovom izazovu, dodao je.

Foto mreža X Brigade Normande

Putin: Ne dozvolite političarima da eskaliraju tenzije do kolapsa odnosa

Ruski predsednik Vladimir Putin se nada da građani onih zemalja koje eskaliraju tenzije protiv Rusije neće dozvoliti svojim liderima da dovedu stvari do ivice kolapsa.

-Veoma se nadam da će javne organizacije, građani onih zemalja čije rukovodstvo pokušava da eskalira situaciju, uključujući i stvaranje problema za globalnu ekonomiju, međunarodnu logistiku i međunarodnu energetiku – da će političke stranke, javne organizacije i građani ovih zemalja učiniti sve da spreče svoje lidere da dovedu stvari do ivice kolapsa i ozbiljnih međunarodnih komplikacija, rekao je na sastanku Međunarodnog diskusionog kluba Valdaj.

Imamo 1000-godišnju civilizaciju

Rusija ima veliko poštovanje prema drevnim kulturama i civilizacijama, rekao je Putin.

-Naša sopstvena civilizacija je stara preko 1.000 godina, imamo određeno iskustvo, primetio je predsednik.

Tomahavk u Kijevu Putin: Naštetiće odnosima SAD i Rusije

Kijevska upotreba raketa Tomahavk će naštetiti odnosima između Rusije i Sjedinjenih Država, rekao je ruski predsednik Vladimir Putin.

-Hoće li ovo naštetiti odnosima, u kojima postoji neko svetlo na kraju tunela? Naravno da hoće, rekao je Putin, govoreći na sastanku Međunarodnog diskusionog kluba Valdaj.

-Upotreba raketa Tomahavk bez direktnog učešća američke vojske je nemoguća. To bi označilo kvalitativno novu fazu eskalacije između Rusije i Sjedinjenih Država, naglasio je Putin.

Putin: Učlanjenje u NATO Švedske i Finske je bila greška, izgubile su pogodnost neutralne zemlje

Učlanjenje u NATO bila je greška za Švedsku i Finsku jer obe nacije samo gube pogodnosti koje im je nudio dugogodišnji neutralni status, izjavio je Putin. Rusija je sve rešila sa Švedskom tokom bitke kod Poltave početkom 18. veka, primetio je.

-Šta sada, Rusija želi da osvoji Helsinki? Ili Stokholm?, dodao je.

Putin izjavio saučešće porodici Čarlija Kirka

Ruski predsednik je izrazio saučešće porodici američkog konzervativnog aktiviste Čarlija Kirka. Suosnivač organizacije Turning Point USA, Kirk, ubijen je 10. septembra tokom javnog događaja na koledžu u Juti.

-[Kirkovo ubistvo] je znak onoga što se dešava, dubokog raskola u društvu. Nema potrebe da se situacija eskalira sa naše strane jer političko rukovodstvo pokušava da je ispravi u unutrašnjoj politici. Mislim da SAD idu u ovom pravcu, rekao je Putin.

Putin: EU je u opadanju

EU je nekada bila „moćan civilizacijski centar“, ali je sada u opadanju, rekao je ruski predsednik, pozivajući se na procenu koju je dao tadašnji nemački kancelar Helmut Kol početkom 1990-ih.

-Ako Evropa želi da ostane jedan od nezavisnih centara svetske civilizacije, onda mora biti sa Rusijom, rekao je Kol tada, a citirao ga je Putin.

Francuzi su pirati

Ruski predsednik je optužio Francusku za „pirateriju“ kada je upitan o nedavnom napadu na tanker za naftu, za koji se veruje da je brod ruske navodne „flote u senci“ koja se koristi za zaobilaženje sankcija.

„Izgleda da su tamo tražili vojni teret, dronove i druge slične stvari. Tamo nema ničeg sličnog, nikada nije bilo i ne može biti“, rekao je.

Foto Tanjug/AP/Mathieu Pattier

Putin o Trampu: Uprkos svemu u stanju je da sluša i čuje

Predsednik SAD Donald Tramp je „udoban“ sagovornik uprkos svojoj sklonosti da „šokira“ javnost, rekao je Putin. Američki predsednik je zapravo u stanju da „sluša i čuje“, rekao je.

Lukjanov je odgovorio rekavši da je ruski predsednik verovatno prva osoba koja je tako opisala Trampa. Putin je udvostručio svoju procenu, navodeći da njegov opis nije samo „lepe reči“.

Putin: Ne možete poniziti ni Indiju niti Kinu

Indija i Kina nisu tip nacija koje bi dozvolile da budu „ponižene“ i slepo prate interese stranih aktera, rekao je Putin.

„Postoje političke ličnosti, pre svega u Evropi, koje su spremne da budu bik, jarac ili ovca, nećemo pokazivati prstom“, dodao je.



Putin: Amerika kupuje uranijum od nas

Rusija je zaradila oko 800 miliona dolara od prodaje uranijuma SAD u 2024. godini, otkrio je Putin. Procenjuje se da će prihodi ove godine premašiti milijardu dolara. Saradnja je korisna za obe zemlje, rekao je predsednik, dodajući da Vašington radi „pravu stvar“ za sebe, dok pokušava da spreči druge nacije da kupuju rusku energiju.

Putin: Evropa nestaje, na ovaj ili onaj način

Evropa koju su svi toliko voleli nestaje, rekao je ruski predsednik Vladimir Putin.

-Na ovaj ili onaj način, ovaj temelj vrednosti mora ostati. Ako ga nema, ako nestaje, onda će nestati i Evropa koju smo svi toliko voleli, rekao je šef države na sastanku Međunarodnog diskusionog kluba Valdaj.

Putin o opcijama rešavanja odnosa SAD i Rusije

Opcije za rešavanje kontradikcija između Rusije i SAD su moguće, rekao je ruski predsednik Vladimir Putin na sastanku Međunarodnog diskusionog kluba Valdaj.

-Bez obzira na kontradikcije, ako se međusobno odnosimo sa poštovanjem, onda će pregovaranje, čak i najteže, i dalje imati cilj postizanja konsenzusa, što znači da su na kraju moguća obostrano prihvatljiva rešenja“, rekao je on.

Foto Tanjug/AP/Mikhail Metzel

Putin o sinu zamenika direktora CIA poginulom u ratu

Putin je otkrio da je saznao za Majkla Glosa, pokojnog sina zamenika direktora CIA Džulijane Galine, tek kada je bio predložen za posthumno dodeljivanje ruskog Ordena za hrabrost. Američki državljanin se borio u redovima elitnih ruskih vazdušno-desantnih trupa i poginuo je u akciji početkom ove godine.

U vezi sa poginulim sinom zamenika direktora CIA. Majkloma Glosom, koji se borio na ruskoj strani, ruski predsednik Vladimir Putin je primetio da je i on sam krvario, ali je pokušao da pomogne svom ruskom saborcu.

-I zamislite samo, ovaj momak, mladić, mislim da ima 22 godine, i sam je krvario, pokušavajući da pomogne svom ruskom saborcu. Drugom ranjeniku, rekao je šef države.

Glos se borio za tradicionalne vrednosti za koje se Rusija zalaže, rekao je Putin, dodajući da su ljudi poput njega pravo „jezgro pokreta MAGA“. Predsednik je rekao da je nagradu poslao Glosovoj porodici, dajući je specijalnom izaslaniku američkog predsednika Donalda Trampa, Stivu Vitkofu.

Putin o Indiji

-Naravno, narod zemlje poput Indije, verujte mi, pažljivo će pratiti odluke koje donosi političko rukovodstvo. I nikada neće dozvoliti da budu poniženi pred bilo kim, rekao je Putin na sastanku Međunarodnog diskusionog kluba Valdaj.

Indija će pretrpeti gubitke ako odbije ruske isporuke energije, rekao je ruski predsednik Vladimir Putin.

-Recimo, za Indiju. Ako Indija odbije naše isporuke energije, pretrpeće određene gubitke — i procene variraju, a neki kažu da će to biti i do 9-10 milijardi dolara ako odbiju. A ako odbiju, biće uvedene sankcije u vidu visokih tarifa, a to će takođe prouzrokovati gubitke. Šta će biti? Isto. Pa zašto odbijati?

Putin o Trampovoj administraciji

Sadašnja američka administracija direktno iznosi svoje interese i želje, bez nepotrebnog licemerja, rekao je ruski predsednik Vladimir Putin.

Putin: Palestinska država je rešenje sukoba

Putin je naglasio da je stvaranje punopravne palestinske države ključ za rešavanje izraelsko-palestinskog sukoba.

Proboj u rešavanju sukoba u Gazi, ako se sprovedu predlozi SAD, mogao bi biti veoma pozitivan, rekao je ruski predsednik Vladimir Putin.

-Hoće li (Država Izrael - prim. aut.) sprovesti sve što je predložio predsednik Sjedinjenih Država (Donald Tramp - prim. aut.)? Ima mnogo pitanja, ali generalno, ako se dogode sve pozitivne stvari koje sam pomenuo, onda bi ovo, naravno, mogao biti veoma pozitivan proboj. Stvaranje palestinske države je ključni element u ukupnom rešavanju (sukoba u Gazi - prim. aut.), rekao je Putin.

Foto Tanjug/AP/Mikhail Metzel

Putin: Važno je da Hamas podrži rešenje

-Imamo kontakte sa Hamasom i važno nam je da i Hamas to podržava, i da Palestinska uprava to podržava“, rekao je šef države, govoreći o mirovnom planu za Gazu tokom sastanka Međunarodnog diskusionog kluba Valdaj.

Putin: Toni Bler? Znam ga

Putin je odgovorio na pitanje redovnog gosta RT-a, iranskog akademika Mohameda Marandija, koji je pitao o Gazi i mogućem uključivanju Tonija Blera u moguće rešenje.

Rusija podržava američki predlog, rekao je Putin.

-Bler nema reputaciju mirotvorca. Lično ga poznajem. Posetio sam ga kod kuće, pili smo kafu ujutru noseći pidžame. Ako njegovi napori mogu biti usmereni ka miru, onda možemo da ga podržimo. Ali postoje neka pitanja koja treba postaviti; koliko bi dugo trajala ova privremena administracija i kome bi se prenela vlast?

Putin o Rusiji i NATO

„Ako je Rusija „papirni tigar“, šta je onda NATO?“, upitao je Putin, uz aplauz publike.

Kao odgovor na pitanje o prvoj liniji fronta ukrajinskog sukoba, Putin pokazuje značajno detaljno poznavanje mesta, napretka i uspostavljanja bezbednosne ili tampon zone. „Neću se upuštati u detalje jer ne želim da obaveštavam našeg neprijatelja. Oni ne znaju šta se dešava i nisu koordinisani.“



Putin o preimenovanju vojnog ministrastva SAD

Lukjanov je pitao predsednika o nedavnoj odluci SAD da preimenuju svoje Ministarstvo odbrane u Ministarstvo rata. Iako se čini da ime nije bitno i menja suštinu tela, možda postoji nešto više od toga, sugerisao je Putin.

„Kako se brod zove, tako on i plovi. Zvuči pomalo agresivno. Nemamo nikakve agresivne namere prema trećim zemljama. Samo nas zanima da branimo Rusiju“, rekao je.



Putin: Degradacija međunarodnih tela

Različita međunarodna tela su degradirala „ne zato što su izgubila svoju svrhu, već zato što su prestala da rade ono za šta su stvorena“, rekao je Putin voditelju događaja i redovnom saradniku RT-a, Fjodoru Lukjanovu.

-Na primer, OEBS je postao platforma za diskusiju o ljudskim pravima na postsovjetskom prostoru. Da, postojala su, ali slični problemi su postojali i u zapadnom svetu, rekao je Putin.

Foto Tanjug/AP/Mikhail Metzel

Putin: Situacija u Ukrajini mogla je da bude drugačija

Situacija u Ukrajini bi bila drugačija u multipolarnom svetu, smatra ruski predsednik Vladimir Putin.

-Kada bi postojala multipolarnost, njeni različiti polovi bi, takoreći, sami procenili situaciju oko ukrajinskog sukoba, kako kažu, za sebe, za te potencijalne zone napetosti i linije raskola koje postoje u njihovim regionima, i tada bi kolektivna odluka bila mnogo odgovornija i uravnoteženija, rekao je predsednik.

Gubici ukrajinskih oružanih snaga u septembru iznosili su 44.700 ljudi, od kojih je skoro polovina bila nepovratna, rekao je ruski predsednik Vladimir Putin na sastanku Međunarodnog diskusionog kluba Valdaj.

-U septembru su gubici ukrajinskih oružanih snaga iznosili približno 44.700 ljudi, od kojih je skoro polovina bila nepovratna, rekao je Putin.

Putin: Ruska vojska je borbeno najsposobnija

Ruske oružane snage skoro su zauzele dve trećine Kupjanska, centar je već u našim rukama, kazao je predsednik Rusije. On je dodao i da je ruska vojska ušla u Seversk i Konstatinovku,

On je dodao i da razvoj bespilotnih sistema donosi značajne promene u vojnoj sferi.

- Danas je ruska vojska borbeno najsposobnija, kazao je Putin.

On je i istakao novu ulogu oklopnih jedinica.

Putin: Evropa je najodgovornija za neuspeh prekida vatre u Ukrrajini

Odgovornost za neuspeh u prekidu vatre u Ukrajini prvenstveno leži na Evropi, rekao je ruski predsednik Vladimir Putin.

-Nažalost, još uvek nije bilo moguće prekinuti neprijateljstva. „Ali odgovornost za to ne leži na većini, već na manjini - pre svega Evropi, koja stalno eskalira sukob. I, po mom mišljenju, danas nema drugog cilja na vidiku“, rekao je Putin na sastanku Međunarodnog diskusionog kluba Valdaj.

Putin: Ponosni smo na odlučujuću ulogu SSSR u pobedi nad nacizmom

Na sastanku Međunarodnog diskusionog kluba Valdaj, ruski predsednik Vladimir Putin je istakao da je SSSR odigrao odlučujuću ulogu u pobedi nad nacizmom.

„Odlučujuća uloga u ovoj zajedničkoj pobedi – ponosni smo na to – u ovoj pobedi nad nacizmom, naravno, pripada Sovjetskom Savezu“, rekao je Putin.

Putin: Države u regionu treba da imaju poslednju reč u izgradnji regionalnih sistema

-Države u regionu treba da imaju poslednju reč u stvaranju regionalnih sistema; one imaju najveće šanse da se dogovore o modelu interakcije prihvatljivom za sve, rekao je šef države na sastanku Međunarodnog diskusionog kluba Valdaj.

Putin: Bitno je da UN ne izgube svoju prvobitnu svrhu

Kako se UN prilagođavaju savremenoj realnosti, ključno je da se ne iskrivi prvobitna svrha organizacije, rekao je ruski predsednik Vladimir Putin.

-U procesu reformisanja i usavršavanja, ključno je da se ne izgubi ili iskrivi njeno osnovno značenje. I ne samo ono koje je uspostavljeno prilikom osnivanja Ujedinjenih nacija, već i ono koje je stečeno tokom njihovog složenog razvoja, rekao je Putin na sastanku Međunarodnog diskusionog kluba Valdaj.

Putin: Rusija je bila, jeste i uvek će biti

Rusija je bila, jeste i uvek će biti, izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin.

-Kroz sve uspone i padove, Rusija je dokazala jedno: bila je, jeste i uvek će biti, rekao je Putin na sastanku Međunarodnog diskusionog kluba Valdaj.

Rusija nikada nije imala rasistički stav prema drugim zemljama, izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin.

-Mi, Rusija, nikada nismo imali tako rasističko razumevanje problema, takav stav prema drugim narodima, drugim kulturama. To nikada nije bilo karakteristično za Rusiju i nikada neće biti, rekao je Putin na sastanku Međunarodnog diskusionog kluba Valdaj.

Foto: Profimedia, Jutjub printskrin/ New Horizon TV

Putin objasno od čega zavisi bezbednost čovečanstva

Bezbednost čovečanstva zavisi od njegove sposobnosti da odgovori na izazove, rekao je ruski predsednik Vladimir Putin.

-Bezbednost čovečanstva zavisi od njegove sposobnosti da odgovori na izazove koje predstavljaju prirodne katastrofe i katastrofe izazvane ljudskim delovanjem, rekao je Putin na sastanku Međunarodnog diskusionog kluba Valdaj.

Važno je prepoznati da je bezbednost zajednički cilj; odgovor se može pojaviti samo kroz kolektivno istraživanje, izjavio je ruski predsednik

-Važno je prepoznati da je ovo zaista zajednički, nedeljivi poduhvat, koji zahteva zajedničke napore svih zemalja i naroda. Svaka kultura i civilizacija moraju doprineti, jer, ponavljam, niko ne zna pravi odgovor sam. On se može pojaviti samo kroz zajedničko, konstruktivno istraživanje, rekao je Putin.

Putin: Ko ugrozi suverenitet Rusije dobiće brz odgovor

Rusija je više puta dokazala da brzo reagujemo na pretnje našem suverenitetu, rekao je ruski predsednik Vladimir Putin.

-Rusija je više puta dokazala da kada postoji pretnja našoj bezbednosti, miru i spokoju naših građana, našem suverenitetu i samoj našoj državnosti, brzo reagujemo. Nema potrebe za provociranjem, rekao je Putin na sastanku Međunarodnog diskusionog kluba Valdaj.

Putin: Ko želi da se takmiči vojno sa Rusijom neka pokuša

Ako neko želi da se takmiči sa Rusijom, neka pokuša, rekao je ruski predsednik Vladimir Putin.

-Ako neko još uvek želi da se takmiči sa nama u vojnoj sferi, kako kažemo, "sloboda slobodnima", neka pokuša, rekao je šef države na sastanku Međunarodnog diskusionog kluba Valdaj.

Putin: Većina zemalja želi isto

„Velika većina zemalja sveta želi da ostvari svoj civilizacijski interes: uravnotežen, postepen, dosledan razvoj“, rekao je Ruski predsednik.

Putin: Potencijal UN je ogroman

Potencijal UN je ogroman; pitanje je kako ga nacije koriste, rekao je ruski predsednik Vladimir Putin.

-Njihov (UN – prim. aut.) potencijal je ogroman; pravo pitanje je kako mi sami – te iste ujedinjene, a sada, nažalost, podeljene, nacije – koristimo te potencijale, rekao je šef države na sastanku Međunarodnog diskusionog kluba Valdaj.

Putin: Većina Evropljana ne razume šta je to toliko strašno u vezi sa Rusijom da morauju da joj se suprotstave

Većina ljudi u Evropi ne razume šta je toliko „strašno“ u vezi sa Rusijom da joj se moraju suprotstavljati na račun sopstvenih interesa, rekao je ruski predsednik Vladimir Putin na sastanku Međunarodnog diskusionog kluba Valdaj.

-Većina ljudi u Evropi ne može da shvati šta je toliko zastrašujuće u vezi sa Rusijom da, da bi joj se suprotstavili, moraju sve čvršće da stežu kaiš, zaborave na sopstvene interese, jednostavno ih se odreknu i vode politiku koja je očigledno štetna po njihove sopstvene interese, rekao je šef države.

Foto printskrin oruzjeonline.com

Putin: Rat u Ukrajini je mogao da se izbegne da se NATO nije širio ka Rusiji

Da se NATO nije približio granicama Rusije, sukob u Ukrajini je mogao biti izbegnut.

Putin je rekao da je sukob u Ukrajini „bolan“ i za Ruse i za Ukrajince. Međutim, za Zapad su Ukrajinci samo hrana za životinje, a oni koji stoje iza sukoba ne mare za interese ni Kijeva ni Moskve, napomenuo je.



Sukobi su uvek postojali i uvek će postojati; pitanje je kako ih rešiti, rekao je ruski predsednik Vladimir Putin.

-Sukobi i sukobi interesa su uvek postojali i uvek će postojati. Naravno, postojali su i uvek će postojati; pitanje je kako ih rešiti, rekao je Putin na sastanku Međunarodnog diskusionog kluba Valdaj.

Rusija je dosledno sledila princip „nedeljivosti bezbednosti“, rekao je Putin.

-Bezbednost jednog ne može biti osigurana na račun bezbednosti drugih.

Putin: Oni bi da zarade od rata u Ukrajini

Za druge zemlje, situacija u Ukrajini je način da prošire svoju zonu kontrole i zarade, rekao je ruski predsednik Vladimir Putin.

-Za druge zemlje, za njih, ova situacija – u ovom slučaju, u Ukrajini – je karta u drugoj, mnogo većoj igri, i to u njihovoj sopstvenoj igri... To je samo izgovor i način da reše svoje geopolitičke probleme, prošire svoju zonu kontrole i zarade malo novca od rata, rekao je on na sastanku Međunarodnog diskusionog kluba Valdaj.

Putin: Trampove inicijative, moguće svetlo na kraju tunela

Pažljivije ćemo ispitati Trampove inicijative za rešavanje sukoba. Verujem da je ovo svetlo na kraju tunela.

Putin: EU predstavlja Rusiju kao neprijatelja da bi rešila svoje probleme

EU pokušava da „popravi pukotine“ u samom bloku tako što Rusiju predstavlja kao svog neprijatelja, rekao je Putin. Evropske zemlje se suočavaju sa raznim domaćim problemima, od opadajućih ekonomija do zabrinjavajuće brze radikalizacije i levice i desnice, dodao je.

Putin o moćnom Bundesveru: Videćemo, odgovr će uslediti

Kažu da Nemačka treba da bude najmoćnija vojska u Evropi. Pažljivo smo slušali to pokušavajući da shvatimo šta misle. Odgovor Rusije će uskoro uslediti. Nikada nismo pokretali nikakav vojni sukob, to je besmisleno i apsurdno.

Rusija pažljivo prati rastuću militarizaciju Evrope, izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin na sastanku Međunarodnog diskusionog kluba Valdaj.

„Samoobmana je opasna stvar. I jednostavno ne možemo ignorisati ono što se dešava; nemamo pravo da to radimo iz razloga sopstvene bezbednosti. Ponavljam, naše odbrane i bezbednosti. Stoga pažljivo pratimo rastuću militarizaciju Evrope“, rekao je on.

Putin: Rusija je najsankcionisanija nacija, ali protivnici nisu uspeli

Zapad je želeo da ruski narod „pati“, rekao je Putin, pozivajući ga da se „smiri“ i umesto toga drži smislenog dijaloga. Iako je Rusija postala najsankcionisanija nacija na svetu, njeni protivnici i dalje nisu uspeli da ostvare svoje ciljeve.

Putin: Svedočićemo renesansi diplomatije

Multilateralna rešenja zahtevaju značajnu nepristrasnu i ponekad nestandardnu diplomatiju. Uveren sam da ćemo svedočiti renesansi više diplomatije, koja ima za cilj postizanje dogovora sa susedima. Razvijene su nove institucije, entiteti poput BRIKS-a i Šangajske organizacije za saradnju. One su različite, ali ujedinjene na istoj osobini - ne na osnovu podređenosti - nisu protiv nikoga osim za svoje interese.

Putin Amerikancima: Da li je vredelo, da osvojite svet,a izgubite domovinu

U Rusiji znamo da postoji poslovica koja kaže „Moć čini pravo“, ali uvek može postojati jača „moć“. Pokušaji da se kontroliše sve oko sebe dovode do preopterećenja i uticaće na unutrašnju stabilnost i izazvati opravdana pitanja među građanima tih zemalja.

-Čujem izreku od naših američkih kolega da smo 'osvojili svet, ali smo izgubili Ameriku'. Želim da postavim jedno pitanje: da li je vredelo?, rekao je Putin.

Putin: Zapad je pao na testu apsolutne moći

Putin karakteriše prethodni „liberalni svetski poredak“. Pravila su sledeća: prihvatite uslove, primite svoje redove i budite srećni. Drugi će misliti i donositi odluke umesto vas. Tako je i bilo.

Zapad je pao na testu sa „apsolutnom moći“ i šansa za pozitivnu saradnju je izgubljena.

Putin: Ne igramo po pravilima preko okeana

Putin je rekao da je nastanak multipolarnog sveta podstaknut i ubrzan pokušajima da se zadrži hegemonija i očuva raspadajući status kvo.

Niko ne želi da igra po pravilima koja su postavili drugi preko okeana.

Putin: Moramo biti spremni na sve

Svet se menja i niko ne može tačno da predvidi šta će se sledeće desiti, tako da moramo biti spremni na sve, izjavio je predsednik RF Vladimir Putin.

Putin je počeo obraćanje

Predsednik Rusije Vladimir Putin počeo je sa izlaganjem na plenarnoj sednici Međunarodnog diskusionog kluba "Valdaj"

(rt.rs/rt.com/ria.ru)