DRAMATIČNO UPOZORENJE MAKRONA: Evropa će biti zbrisana za pet godina ako ništa ne uradimo

FRANCUSKI predsednik Emanuel Makron izjavio je danas da će Evropa biti zbrisana za pet godina ako ne ne bude ništa učinila da postane učesnik, a ne samo posmatrač svetskih događaja.

Foto: Profimedia

- Ako želimo da budemo posmatrači, onda to vodi ka srećnoj pokornosti. Nikome ne smetamo, trudimo se da budemo ljubazni prema Amerikancima, a sa Kinezima nastavljamo kao i pre. Kažem vam, ako ništa ne uradimo, Evropa će biti zbrisana za pet godina - rekao je Makron u intervjuu za Zidojče Cajtung.

Prema njegovim rečima, Evropa je uvek propadala kada je bila spora i podeljena.

- Uzmimo, na primer, finansijsku krizu. Zašto smo tada tako loše prošli? Finansijska kriza je nastala u Sjedinjenim Američkim Državama. Ali mi smo patili deset puta više od samih Amerikanaca jer su reagovali brzo i kolektivno. Za nas je to bio asimetričan šok, bili smo podeljeni. I trebalo nam je pet do deset godina da se nosimo sa ovom krizom, asimetrično između severa i juga. Na kraju krajeva, to je pogodilo sve - rekao je Makron.

Kao primer dobre reakcije Evrope, on je naveo pandemiju kovida-19 iz 2020, kada je napravljen zajednički dug u vrednosti od 750 milijardi evra.

Početak rata u Ukrajini on je opisao kao "neviđen šok" za Evropu, koji ju je pogodio "simetrično".

Govoreći o pretnjama američkog predsednika Donalda Trampa kad je reč o Grenlandu, Makron je rekao da niko ne zna koliko daleko su SAD spremne da idu.

- Prošlog leta, bio je vrhunac sa kaznenim carinama, nakon čega je usledio sporazum u škotskom golf klubu. Ljudi su rekli, to je to sa carinama! Sada će sve biti u redu! Ne verujte u to ni sekunde, još nije gotovo. Pogledajte šta će se desiti u farmaceutskom sektoru, pogledajte kako će se ovo nastaviti. Svakog dana, svake nedelje, biće novih pretnji - rekao je Makron.

Foto: Profimedia

Francuski predsednik je rekao da kriza povezana sa Grenlandom nije gotova, i da je reč o dubokom geopolitičkom raskidu.

- U stvari, imamo posla sa dvostrukom krizom. Na komercijalnom nivou, tu je kineski cunami, a istovremeno imamo nestabilnost na američkoj strani. Osećaj hitnosti ionako nije dovoljan. Nesumnjivo je učinila Evropljane svesnim da su ugroženi. Ali to je više od samog Grenlanda. U ovoj fazi, potpuno smo sami, velika grupa od 450 miliona ljudi koji su uvek mislili da će im se pomoći - naveo je on.

Odgovarajući na pitanje novinara kako bi opisao svoj odnos sa Trampom, Makron je rekao da pristupa "profesionalno".

- Zato sam uvek pun poštovanja, predvidljiv, ali ne i slab. Nikada nisam vređao SAD, njihov narod ili njihovo rukovodstvo, nikada. Niti im se rugam, jer mislim da su SAD veoma velika demokratija. Ovo nije strategija. Uvek kažem ono što mislim - istakao je Makron.

Upitan da li i dalje nastoji da razgovara sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, Makron je rekao da su obnovljeni kanali komunikacije na tehničkom nivou, i da je potreban zajednički evropski pristup.

- Ne bi trebalo da bude previše sagovornika, potreban je mandat, jednostavno predstavljanje, videćemo kako ćemo se organizovati, ali mora biti moguće nastaviti dijalog sa Rusijom. Onog dana kada budemo imali mir u Ukrajini, taj mir će se reflektovati i na Evropu - naveo je francuski predsednik, odbijajući mogućnost da američki ambasadori i izaslanici pregovaraju o datumu pristupanja Ukrajine Evropskoj uniji u ime Evrope.

Ocenio je da se rat u Rusiji nalazi u završnoj fazi, pošto su obe strane zbog iscrpljenosti došle dotle da se zapitaju kako da okončaju rat.

- Naš geografski položaj se neće promeniti, sviđala nam se Rusija ili ne. Rusija će i dalje biti ovde sutra, tu na našem pragu. Stoga je važno da strukturiramo nastavak evropskih razgovora sa Rusima, a da ne budemo naivni, da ne vršimo pritisak na Ukrajince, ali i da ne bismo bili zavisni od trećih strana u ovom razgovoru - rekao je Makron.