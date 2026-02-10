DETONACIJA U HUMSKOJ! Partizan ima novog trenera!

Crno-beli završili veliki posao.

FOTO: N. Skenderija

Završena je saradnja Rukometnog kluba Partizan i Đorđa Ćirkovića. Trofejni trener će posle silnih trofeja i sva četiri pehara na domaćoj sceni (šampionska titula, Kup Srbije, Superkup Srbije i Svesrpski kup) na kraju aktuelne sezone promeniti sredinu.

Tako će ekipu crno-belih u novoj sezoni sedeti selektor "orlova", Raul Gonzales, saznaje "Mocart Sport".

Španski stručnjak je dogovorio dvogodišnju saradnju sa klubom iz Humske i ostaje do 2028. do kada mu traje ugovor i sa Rukometnim savezom Srbije.

Partizan je na svom sajtu potvrdio da će u junu da se završi saradnja sa Đorđem Ćirkovićem.

„Tokom prethodnog perioda ostvaren je izuzetan rezultat – klub je u roku od dve i po godine vratio sva četiri domaća trofeja i time potvrdio stabilnost sistema, kvaliteta rada i zajedničke vizije. RK Partizan sada ulazi u novi razvojni ciklus, sa jasnim ambicijama i dugoročnim planovima. Obe strane izražavaju međusobnu zahvalnost na profesionalnoj saradnji, poverenju i zajedničkim uspesima. Takođe, želimo jasno da naglasimo da ova odluka dolazi kao rezultat dogovora i planiranja budućih koraka, bez bilo kakvih nesporazuma, spekulacija ili skrivenih razloga. Do kraja sezone, trener, igrači i klub ostaju maksimalno posvećeni svakodnevnom radu i ostvarivanju zajedničkih sportskih ciljeva. RK Partizan i trener Đorđe Ćirković zahvaljuju navijačima, partnerima i sportskoj javnosti na podršci i veruju da će zajednički završetak sezone biti na nivou rezultata i standarda koji su postavljeni u prethodnom periodu“, piše u saopštenju crno-belih.Španac je preuzeo nacionalni tim naše države 1. jula 2025. Iako je imao klauzulu u ugovoru sa Rukometnim savezom Srbije da može da vodi samo "orlove", došlo je do preokreta, pa će da obavlja ulogu kao što je imao Boris Rojević kada je predvodio i Vojvodinu i srpski nacionalni tim.

FOTO: M. Vukadinović

U amanet mu je Ćirković ostavio dominantni tim na domaćoj sceni, koji će se uskoro pojačati novim imenima.

Na raspolaganju će imati i reprezentativca Aljošu Damjanovića, koga je upravo Raul "lansirao" među zvezde na nedavnom Evropskom prvenstvu u Danskoj.

