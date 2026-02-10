DA LI GA PRIVODI POLICIJA? Branko Stamenković se nije pojavio na saslušanju u VJT u Beogradu

PREDSEDNIK Visokog saveta tužilaštva Branko Stamenković nije se danas pojavio na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu iako je uredno pozvan, potvrđeno je u tom tužilaštvu za "Novosti".

Protiv Stamenkovića je ministar pravde Nenad Vujić nedavno podneo krivičnu prijavu zbog krivičnog dela Nesavestan rad u službi a u vezi sa njegovim nezakonitom postupanjem u vezi sa radom VST, zbog čega je dans u svojstvu osumnjičenog trebalo da iznese odbranu pred tužiocem.

Na pitanje "Novosti" za kada će Stamenkoviću biti upućen novi poziv, iz VJT u Beoradu su odgovorili da s obzirom da osumnjičeni B.S. svoj izostanak nije opravdao, tužilaštvo će preduzeti druge mere i radnje iz svoje nadležnosti za obezbeđenje prisustva osumnjičenog.

Povodom odluke kojom je Vrhovni javni tužilac Zagorka Dolovac juče izvršila supstituciju i predmet protiv Stamenkovića prebacila u rad Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal, iz VJT u Beogradu odgovaraju da ta odluka nije pravosnažna i izvršna jer na nju postoji pravo prigovora u roku od tri dana.

VJT u Beogradu će uložiti prigovor u zakonom propisanom roku, naveli su iz tog tužilaštva.

Odluku o supstituciji Dolovac je donela samo dan pred zakazano saslušanje Stamenkovića i nekoliko dana nakon što je glavni javni tužilac VJT u Beogradu Nenad Stefanović podneo Povereniku za samostalnost javnog tužilaštva zahtev za zaštitu od neprimerenog uticaja koji su Stamenković i Dolovac izvršili na VJT u Beogradu, njega lično i postupajućeg javnog tužioca po ovoj krivičnoj prijavi kako bi ga zaštitila od krivične odgovornosti.