(UZNEMIRUJUĆE) UPUCAN NAPADAČ NA SINAGOGU: Prvi snimci jezivog incidenta u Mančesteru, više povređenih (VIDEO)

NAJMANjE četiri osobe ranjene su u napadu na sinagogu u Mančesteru, a napadač koji upucan pretpostavlja se da je mrtav, javlja BBC.

Foto: Profimedia

Veliki broj pripadnika policije okružio je jutros sinagogu u Mančesteru u kojoj je došlo do napada.

Lokalni mediji javljaju da je policija upucala napadača. Navodno je on neutralisan u dvorištu sinagoge.

Na snimcima koji kruže društvenim mrežama vidi se kako upucani muškarac leži u dvorištu ispred sinagoge, dok ga okružuju policajci.

Upozoravamo da je snimak uznemirujućeg sadržaja. Pogledajte ga klikom OVDE.

Policija je saopštila da je pozvana u "Heaton Park Hebrew Congregation" sinagogu u 9.31 časova od strane građanina, koji je prijavio da je video automobil kako se kreće prema ljudima i da je jedan muškarac izboden.

Naoružani pripadnici policije stigli su u sinagogu u 9:34 dok su stizale prijave od građana da je obezbeđenje napadnuto nožem.

Foto: Profimedia

Pripadnici policije naoružani vatrenim oružjem ispalili su hitce u 9:38. Jedan muškarac je pogođen, za koga se veruje da je počinilac.

Gradonačelnik je pozvao sve građane da izbegavaju ovo područje.

Incident u Mančesteru dogodio se na Jom Kipur - najsvetiji dan u jevrejskom verskom kalendaru, kada veliki broj Jevreja posećuje sinagoge i posti.

Na licu mesta su i brojne lekarske ekipe koje pružaju pomoć povređenima.