Svet

(UZNEMIRUJUĆE) UPUCAN NAPADAČ NA SINAGOGU: Prvi snimci jezivog incidenta u Mančesteru, više povređenih (VIDEO)

Новости онлине

02. 10. 2025. u 12:02

NAJMANjE četiri osobe ranjene su u napadu na sinagogu u Mančesteru, a napadač koji upucan pretpostavlja se da je mrtav, javlja BBC.

(УЗНЕМИРУЈУЋЕ) УПУЦАН НАПАДАЧ НА СИНАГОГУ: Први снимци језивог инцидента у Манчестеру, више повређених (ВИДЕО)

Foto: Profimedia

Veliki broj pripadnika policije okružio je jutros sinagogu u Mančesteru u kojoj je došlo do napada.

Lokalni mediji javljaju da je policija upucala napadača. Navodno je on neutralisan u dvorištu sinagoge.

Na snimcima koji kruže društvenim mrežama vidi se kako upucani muškarac leži u dvorištu ispred sinagoge, dok ga okružuju policajci.

Upozoravamo da je snimak uznemirujućeg sadržaja. Pogledajte ga klikom OVDE.

Policija je saopštila da je pozvana u "Heaton Park Hebrew Congregation" sinagogu u 9.31 časova od strane građanina, koji je prijavio da je video automobil kako se kreće prema ljudima i da je jedan muškarac izboden.

Naoružani pripadnici policije stigli su u sinagogu u 9:34 dok su stizale prijave od građana da je obezbeđenje napadnuto nožem.

Foto: Profimedia

Pripadnici policije naoružani vatrenim oružjem ispalili su hitce u 9:38. Jedan muškarac je pogođen, za koga se veruje da je počinilac.

Gradonačelnik je pozvao sve građane da izbegavaju ovo područje.

Incident u Mančesteru dogodio se na Jom Kipur - najsvetiji dan u jevrejskom verskom kalendaru, kada veliki broj Jevreja posećuje sinagoge i posti.

Na licu mesta su i brojne lekarske ekipe koje pružaju pomoć povređenima.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SAMO 27 DANA PRE ZATVARANJA SNORTER BOT TOKEN PRETPRODAJE – Rani pristup neće trajati dugo

SAMO 27 DANA PRE ZATVARANjA SNORTER BOT TOKEN PRETPRODAJE – Rani pristup neće trajati dugo