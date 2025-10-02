NASTAVLJA SE VRUĆA ŠTRAJKAČKA JESEN: Francuzi danas ponovo na poziv sindikata izlaze na ulicu, nezadovoljni potezima premijera Lekornija

Vruća štrajkačka jesen se profiliše u Francuskoj.

Foto: Goran Čvorović

Razočarani posle razgovora sa mandatarom za sastav Vlade Sebastijanom Lekornijem, sindikati najavili su za danas nove manifestacije i štrajkove.

Sastanak u Matinjonskoj palati trajao je prošle sedmice dva i po sata, ali nije bilo pomaka. Predstavnici ujedinjenih sindikata saopštili su da premijer nije dao nikakav jasan odgovor na očekivanja radnica i radnika, i zbog toga pozvali na novo okupljanje.

- Veoma smo ljuti zbog činjenice da nijedan odgovor nije dat na zahteve i zabrinutost milion ljudi koji su nedavno izašli na ulice i štrajkovali – poručila je jedna od sindikalnih liderki Sofi Bine, iz moćnog sindikata Se-Že-Te.

Ona je, čak, pozvala nezadovoljne na ojačani angažman protiv politike vlasti. Istakla je da na sastanku s premijerom sindikalci nisu dobili nikakve precizne odgovore na svoje zahteve, da nema ni promene politike, ni konkretnog angažovanja mandatara da će u obzir uzeti njihove strepnje. Dodala je da će mobilizacija trajati, sve dok ne bude signala iz pravca vlade.

- Odnos snaga je na našoj strani – kazala je Bine.

Sindikati i levica, ali i suverenistička desnica, očekuju da mandatar da jasne odgovore oko već progurane penzijske reforme. Zahtevaju vraćanje godina unazad, sa 64, za odlazak u penziju. Levičarski sindikalisti insistiraju i na konkretnom još većem opozrezivanju najbogatijih.

Iza kulisa neuspešnog sastanka, istaknuto je da su predstavnici sindikata bili frustrirani sadržajem razgovora s premijerom. Građani su takođe nezadovoljni. Kupovna moć je opala, a javni dug se gomila. Pesimisti kažu da protesti ništa ne vrede, jer vlast neće odustati, dok će manje grupe koje lome sve što stignu i dalje nanostiti štetu manifestacijama. Ali, bez podrške dela opozicije, Sebastijan Lerkoni neće moći da vlada.

Za Lekornija se ističe da mu je stil da bude diskretan, bez definitivnih predloga, u očekivanju da pronađe potrebnu većinu u skupštini, odnosno, bolje reći, podšku za manjinsku vladu. U međuvremenu je okupio i predstavnike poslodavaca. Ni oni nisu zadovoljni, mada se nadao da bi to moglo možda da ga dovede do kompromisa. Sve se više profiliše situacija u kojoj bi u Matinjonskoj palati mogao da provesde mnogo manje vremena nego što se nadao, u zemlji u kojoj vlada demokratska, socijalna i politička blokada.

TREĆI PUT NA ULICI

NepotčinjeniI, socijalisti, komunisti i ekolozi ekspresno su se pridružili novoj inicijativi sindikata za izlazak na ulice. Biće to već treći put, posle akcije "Blokirajmo sve" i manifestacija od prošlog četvrtka, da će mandatar Lekorni, koji još nije sastavio vladu, morati da se suoči s ulicom. Nepotčinjeni su već zatražili da mu se izglasa nepovrenje, na prvom sledećem zasedanju skupštine.