NASTAVLJA SE VRUĆA ŠTRAJKAČKA JESEN: Francuzi danas ponovo na poziv sindikata izlaze na ulicu, nezadovoljni potezima premijera Lekornija
Vruća štrajkačka jesen se profiliše u Francuskoj.
Razočarani posle razgovora sa mandatarom za sastav Vlade Sebastijanom Lekornijem, sindikati najavili su za danas nove manifestacije i štrajkove.
Sastanak u Matinjonskoj palati trajao je prošle sedmice dva i po sata, ali nije bilo pomaka. Predstavnici ujedinjenih sindikata saopštili su da premijer nije dao nikakav jasan odgovor na očekivanja radnica i radnika, i zbog toga pozvali na novo okupljanje.
- Veoma smo ljuti zbog činjenice da nijedan odgovor nije dat na zahteve i zabrinutost milion ljudi koji su nedavno izašli na ulice i štrajkovali – poručila je jedna od sindikalnih liderki Sofi Bine, iz moćnog sindikata Se-Že-Te.
Ona je, čak, pozvala nezadovoljne na ojačani angažman protiv politike vlasti. Istakla je da na sastanku s premijerom sindikalci nisu dobili nikakve precizne odgovore na svoje zahteve, da nema ni promene politike, ni konkretnog angažovanja mandatara da će u obzir uzeti njihove strepnje. Dodala je da će mobilizacija trajati, sve dok ne bude signala iz pravca vlade.
- Odnos snaga je na našoj strani – kazala je Bine.
Sindikati i levica, ali i suverenistička desnica, očekuju da mandatar da jasne odgovore oko već progurane penzijske reforme. Zahtevaju vraćanje godina unazad, sa 64, za odlazak u penziju. Levičarski sindikalisti insistiraju i na konkretnom još većem opozrezivanju najbogatijih.
Iza kulisa neuspešnog sastanka, istaknuto je da su predstavnici sindikata bili frustrirani sadržajem razgovora s premijerom. Građani su takođe nezadovoljni. Kupovna moć je opala, a javni dug se gomila. Pesimisti kažu da protesti ništa ne vrede, jer vlast neće odustati, dok će manje grupe koje lome sve što stignu i dalje nanostiti štetu manifestacijama. Ali, bez podrške dela opozicije, Sebastijan Lerkoni neće moći da vlada.
Za Lekornija se ističe da mu je stil da bude diskretan, bez definitivnih predloga, u očekivanju da pronađe potrebnu većinu u skupštini, odnosno, bolje reći, podšku za manjinsku vladu. U međuvremenu je okupio i predstavnike poslodavaca. Ni oni nisu zadovoljni, mada se nadao da bi to moglo možda da ga dovede do kompromisa. Sve se više profiliše situacija u kojoj bi u Matinjonskoj palati mogao da provesde mnogo manje vremena nego što se nadao, u zemlji u kojoj vlada demokratska, socijalna i politička blokada.
TREĆI PUT NA ULICI
NepotčinjeniI, socijalisti, komunisti i ekolozi ekspresno su se pridružili novoj inicijativi sindikata za izlazak na ulice. Biće to već treći put, posle akcije "Blokirajmo sve" i manifestacija od prošlog četvrtka, da će mandatar Lekorni, koji još nije sastavio vladu, morati da se suoči s ulicom. Nepotčinjeni su već zatražili da mu se izglasa nepovrenje, na prvom sledećem zasedanju skupštine.
"NA STOLU SU RATNI PREDLOZI, BRISEL HOĆE RAT!" Orban se hitno javio iz Kopenhagena
MAĐARSKI premijer Viktor Orban naveo je iz Kopenhagena, gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice, da je situacija ozbiljna i da se na stolu nalaze, "otvoreni, ratno orijentisani predlozi".
02. 10. 2025. u 08:59
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
VEDRANA OGORČENA: "Pilić je bio hrišćanin! Sramota za Split, samo mrtav Pilić može biti - veliki Pilić"
HRVATSKI teniski as Nikola Pilić preminuo je u 87. godini života u Rijeci, a sahranjen je proteklog vikenda u Opatiji, gradu u kojem je proveo poslednje dane života.
02. 10. 2025. u 07:20
Komentari (0)