EVROPA JE U HIBRIDNOM RATU: Upozorenje danske premijerke u Kopenhagenu sa sa samita evropskih lidera

Mete Frederiksen, premijerka Danske, zemlje koja do kraja ove godine predsedava Evropskoj uniji, i koja je juče ugostila šefove država ili vlada na samitu u Kopenhagenu, naglasila je da se Evropa nalazi u "hibridnom ratu", ističući napade dronovima i sabotaže koji se događaju u poslednje vreme.

Foto: Profimedia

- Cilj hibridnog rata je da nam preti, izazove podele i destabilizaciju – kazala je Frederiksen, navodeći da se ovaj "rat" vodi različitim sredstvima, kao što su dronovi, sajber-napadi i sabotaže.

Šefica danske vlade je uputila alarmantnu poruku da je reč samo o početku, s pretpostavkom da će se situacija pogoršati i postati "mnogo ozbiljnija". Navela je da nisu napadnute samo Danska i Poljska, već da se radi o širem, kontinentalnom izazovu.

Kao domaćin skupa, ona je zato zatražila da se opsežno razmotri nova bezbednosna situacija na kontinentu. Nešto slično, raspravu o vojnim kapacitetima, zatražila je i šefica evropske izvršne vlasti Ursula fon der Lajen.

Jučerašnji samit bio je zamišljen kao način da se usaglasi strategija evropske odbrane i ona učini robusnijom, sa sve "vazdušnim zidom" protiv dronova. Više zemalja već je, za prvu pomoć, poslalo Danskoj radare i anti-dron sisteme, ne samo da bi mogla da izađe na kraj sa situacijom u koju je u poslenje vreme zapala povredama njenog vazdušnog prostora, već i da bi se ovih dana nadgledao aerodrom u Kopenhagenu, na koga i sa koga sleću i poleću najviše evorpske zvanice.

Među zemljama koje su ad-hok pomogle Danskoj u ovoj situaciji nalaze se Velika Britanija, Nemačka, Francuska, Poljska, SAD i Švedska. U ispomoć je tako došla fregata iz Nemačke, a u Dansku se uputilo i 35 francuskih vojnika specijalno obučenih za kontrolu neba. Građanima Danske istovremeno su podeljeni "paketi za preživljavanje". Psihoza je nastala nakon što su dronovi četiri puta tokom prošle sedmice povredili danski vazdušni prostor, dok su nedaleko od njenih obala primećeni "fantomski brodovi".

Danska je među zemljama koje dostavljaju najviše pomoći Ukrajini, pa se u Kopenhagenu pribojavaju da su ove dve činjenice, pomoć Ukrajini i neidentifkovani dronovi, u direktnoj vezi.

Frederiksen je upozorila da je EU vremenski u zaostatku u odgovoru na pretnju iz Rusije, insistirajući na brzom jačanju vojnih kapaciteta, naročito u domenu dronova i protivvazdušne odbrane. Iako danska vlada nije direktno optužila Rusiju za incidente s dronovima, Mete Frederisken je poručila da postoji "samo jedna zemlja" koja je u stanju to da uradi.

- Evropa se nalazi u najopasnijoj situaciji od kraja Drugog svetskog rata – istakla je.

Evropski lideri su istovremeno većali kako da nastave slanje pomoći Ukrajini, ovoga puta u visini od 140 milijardi, nameravajući da to urade od zaleđenih ruskih sredstava van granice te zemlje. Ima država koje se tome, međutim, protive, smatrajući da bi korišćenje tih sredstava bilo protivpravno.

Danas će se istovremeno u Kopenhagenu, kao produžetak samita lidera EU, održati i sastanak Evropske političke zajednice, koju sačinjava 47 zemalja, među kojima je i Srbija. Cilj je da se zajedničkim snagama koordiniraju odluke u oblasti bezbednosti i energetike, pri čemu takođe postoje razmimioliaženja i različiti interesi.