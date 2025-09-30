PREOKRET U GAZI: Hamas otvoren za mir, ali pod ovim uslovom

HAMAS ostaje otvoren za sve predloge za okončanje rata u Gazi, uz zaštitu palestinskih interesa i potpuno povlačenje izraelske vojske iz Gaze, izjavio je za Bi-Bi-Si (BBC) visoki zvaničnik te palestinske militantne grupe i naglasio da je pitanje njenog razoružavanja "crvena linija".

- Hamas ostaje otvoren za razmatranje svakog predloga koji bi mogao da okonča rat u Gazi, ali svaki sporazum mora da zaštiti palestinske interese, obezbedi potpuno izraelsko povlačenje iz Gaze i okonča rat - rekao je zvaničnik.

Na pitanje o razoružavanju te grupe, zvaničnik je rekao da je to za Hamas "crvena linija".

- Oružje palestinskog pokreta otpora crvena linija sve dok traje okupacija. Pitanje naoružanja može se razmatrati samo u okviru političkog rešenja koje garantuje uspostavljanje nezavisne palestinske države u granicama iz 1967. godine - upozorio je on.

Prethodo je zvaničnik Hamasa Mahmud Mardavi u izjavi za Al Džaziru rekao da ta palestinska militantna grupa još nije primila pisani plan za mir u Gazi. On je naveo da predlog SAD za Gazu predstavljen na konferenciji za novinare nakon sastanka američkog predsednika Donalda Trampa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua "naginje izraelskoj perspektivi".

Tramp je ranije u ponedeljak izjavio da se izraelski premijer Benjamin Netanjahu tokom razgovora u Beloj kući, saglasio sa američkim planom za okončanje rata u Pojasu Gaze i upozorio da će podržati Netanjahua i Izrael u uništenju te militantna palestinske grupe ako ona odbije mirovni predlog.

Mirovnim planom Bele kuće za Gazu koji je u ponedeljak objavila Bela kuća predlaže se kraj sukoba između Izraela i pripadnika palestinske militantne grupe Hamas, kao i povratak svih talaca koje ta grupa drži, živih i mrtvih, u roku od 72 sata nakon što Izrael javno prihvati sporazum.

Prema planu, ako se obe strane saglase sa predlogom, rat u Pojasu Gaze "će se odmah završiti".

Izraelske snage će se povući na dogovorene linije kako bi se pripremile za oslobađanje talaca, a kada svi taoci budu oslobođeni, Izrael će osloboditi 250 Palestinaca koji služe doživotne kazne zatvora i 1.700 stanovnika Gaze koji su pritvoreni nakon početka rata 7. oktobra 2023. godine, navodi se pored ostalog u planu.

