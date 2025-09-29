MINISTAR spoljnih poslova Poljske Radoslav Sikorski pozvao je partnere NATO-a na oprez sa vojnim avionima i brodovima u blizini ruskih granica.

Foto Tanjug/AP/Czarek Sokolowski

- Mislim da sada moramo biti oprezni sa našim vojnim avionima i brodovima blizu ruskih granica. Nisu nam potrebne konfrontacije - rekao je Sikorski na Varšavskom bezbednosnom forumu.

Ranije je portparol Kremlja Dmitrij Peskov, komentarišući izveštaj Blumberga da su se britanske, nemačke i francuske diplomate sastale sa ruskim zvaničnicima kako bi protestovale zbog navodnih upada u poljski i estonski vazdušni prostor i upozorile na spremnost da obaraju ruske avione, rekao da su izjave zapadnih zemalja o potrebi da se obaraju ruski avioni – neodgovorne i opasne.

(Sputnjik)

