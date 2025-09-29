Svet

POLJSKI MINISTAR UPOZORAVA: Nisu nam potrebne konfrontacije sa Rusijom - Moramo biti oprezni!

Марија Стевановић
Marija Stevanović

29. 09. 2025. u 17:51

MINISTAR spoljnih poslova Poljske Radoslav Sikorski pozvao je partnere NATO-a na oprez sa vojnim avionima i brodovima u blizini ruskih granica.

ПОЉСКИ МИНИСТАР УПОЗОРАВА: Нису нам потребне конфронтације са Русијом - Морамо бити опрезни!

Foto Tanjug/AP/Czarek Sokolowski

- Mislim da sada moramo biti oprezni sa našim vojnim avionima i brodovima blizu ruskih granica. Nisu nam potrebne konfrontacije - rekao je Sikorski na Varšavskom bezbednosnom forumu.

Ranije je portparol Kremlja Dmitrij Peskov, komentarišući izveštaj Blumberga da su se britanske, nemačke i francuske diplomate sastale sa ruskim zvaničnicima kako bi protestovale zbog navodnih upada u poljski i estonski vazdušni prostor i upozorile na spremnost da obaraju ruske avione, rekao da su izjave zapadnih zemalja o potrebi da se obaraju ruski avioni – neodgovorne i opasne.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAKVA IZDAJA! Košarkaš Partizana potpisuje za Crvenu zvezdu

KAKVA IZDAJA! Košarkaš Partizana potpisuje za Crvenu zvezdu