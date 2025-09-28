OGLASIO SE ZELENSKI I OTKRIO CILJ RUSIJE: "Veoma podli udarci"

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da Rusija svojim udarima na energetske objekte pokušava da izazove nestanak struje u Ukrajini i ove godine.

Foto: Profimedia

- Bilo je i ruskih udara na energetske objekte, i to je, nažalost, tradicionalna ruska taktika - Rusija pokušava da pogodi Ukrajinu i ove godine nestankom struje", naveo je on u večernjem video obraćanju, prenosi Ukrinform.

Zelenski je rekao da se nada usvajanju 19. paketa sankcija protiv Rusije sledeće nedelje i snažnim koracima Sjedinjenih Američkih Država koji će primorati Moskvu da promeni svoj stav.

Kako je naveo, tokom zasedanja Generalne skupština UN, Rusija je "bukvalno koristila svaki dan, svaki sat, da udari na Ukrajinu".

- Veoma podli udarci. I to je ono što karakteriše Rusiju - šta rade, a ne šta govore ili šalju razne signale širom sveta. Odbacili su sve prave mirovne predloge i zaslužuju zaista jak pritisak - naglasio je Zelenski.

Prema njegovim rečima, "posebno je važno što su sankcije snažno pogodile rusku energetsku trgovinu i celokupnu infrastrukturu ruske tankerske flote".

- Pogotovo sada kada postoje obaveštajne informacije da Rusi koriste tankere za lansiranje i kontrolu dronova koje lansiraju protiv evropskih zemalja - istakao je Zelenski.

Dodao je i da je ovo još jedan pokazatelj da Baltičko more i druga mora treba zatvoriti za ruske tankere, barem za, kako je naveo,"lažnu flotu".

"Računamo i na snažne korake Sjedinjenih Američkih Država. Razgovarao sam sa predsednikom Trampom o tome šta bi zaista moglo da podstakne Rusiju da promeni svoj stav i zaustavi rat. Svet ima alate koji će zaista delovati na stvaranje mira", zaključio je Zelenski.