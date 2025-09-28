AMERIKA PRED IZAZOVOM: Tramp sutra sa četiri lidera Kongresa kako bi sprečio blokadu
PREDSEDNIK SAD Donald Tramp sastaće se sutra sa četiri vodeća lidera Kongresa kako bi razgovarali o merama za sprečavanje obustave rada saveznih organa vlasti ili će se suočiti sa blokadom institucija, javlja AP.
Tramp će se sastati sa predsednikom Predstavničkog doma Majkom Džonsonom i liderom većine u Senatu Džonom Tjunom, liderom demokrata u Predstavničkom domu Hakimom Džefrisom i vođom manjine u Senatu Čakom Šumerom u Beloj kući.
Takvo finansiranje je remećeno više od dvadeset puta od 1977. godine zbog neslaganja između predsedničke administracije i Kongresa.
Period blokade institucija bio je najduži kada je trajao 35 dana, i to od 22. decembra 2018. do 25. januara 2019. godine, tokom prvog predsedničkog mandata Donalda Trampa.
(SRNA)
Preporučujemo
HAOS U AMERICI: Pucali sa broda na bar - Poginule tri osobe, osam ranjeno (VIDEO)
28. 09. 2025. u 12:04
MOSKVA PORUČUJE VAŠINGTONU: Poziv stoji, odluka je na vama
28. 09. 2025. u 11:29
TAJNI DETALjI SUSRETA U VAŠINGTONU: Erdogan i Tramp o Putinu i ratu
28. 09. 2025. u 07:46
"POGLEDAJ SINE OVE LEPOTE, SLUŠAJ ZVONA KAKO BRUJE..." Vasić podelio emotivnu sliku sa krštenja sina u Gračanici - "Ostvario Bog mi san..."
GLUMAC Milan Vasić juče je u manastiru Gračanica krstio sina Despota.
28. 09. 2025. u 12:35
AMERIKANCI ODUŠEVLjENI VUČIĆEM! Pljušte komentari nakon gostovanja na Njuzmaksu: "Hoćemo ga kod Takera, divno je čuti ovog mudrog čoveka"
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostovao je sinoć na američkoj televiziji Njuzmaks, a njegovo gostovanje privuklo je veliku pažnju američke javnosti.
27. 09. 2025. u 11:29
LjUTILA SE: Bora i Brega pijani napisali pesmu, posvetili je PEVAČICI - dugo nije pričala sa Goranom
U VREME stare Jugoslavije, tačnije osamdesetih godina prošlog veka, vladao je popriličan rivalitet između dve najpopularnije grupe - "Bijelog dugmeta" i "Riblje čorbe".
28. 09. 2025. u 08:33
Komentari (0)