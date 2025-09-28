Svet

AMERIKA PRED IZAZOVOM: Tramp sutra sa četiri lidera Kongresa kako bi sprečio blokadu

Novosti online

28. 09. 2025. u 15:43

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp sastaće se sutra sa četiri vodeća lidera Kongresa kako bi razgovarali o merama za sprečavanje obustave rada saveznih organa vlasti ili će se suočiti sa blokadom institucija, javlja AP.

Foto: Tanjug/AP

Tramp će se sastati sa predsednikom Predstavničkog doma Majkom Džonsonom i liderom većine u Senatu Džonom Tjunom, liderom demokrata u Predstavničkom domu Hakimom Džefrisom i vođom manjine u Senatu Čakom Šumerom u Beloj kući.

Takvo finansiranje je remećeno više od dvadeset puta od 1977. godine zbog neslaganja između predsedničke administracije i Kongresa.

Period blokade institucija bio je najduži kada je trajao 35 dana, i to od 22. decembra 2018. do 25. januara 2019. godine, tokom prvog predsedničkog mandata Donalda Trampa.

(SRNA)

