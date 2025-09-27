TRAMP NAREDIO HEGSETU: "Obezbedi sve neophodne trupe za odbranu ratom razorenog Portlanda"
Predsednik SAD Donald Tramp saopštio je danas da je izdao naredbu ministru odbrane Pitu Hegsetu da obezbedi trupe za zaštitu američkog grada Portlanda i objekata Američke služba za imigraciju i carinsku kontrolu (ICE) od pokreta Antifa, koji je ranije označio kao terorističku organizaciju.
- Na zahtev ministarke za nacionalnu bezbednost, Kristi Noem, naređujem sekretaru odbrane Pitu Hegsetu da obezbedi sve neophodne trupe za odbranu ratom razorenog Portlanda i svih naših opkoljenih objekata ICE od napada Antife i drugih domaćih terorista. Takođe odobravam upotrebu pune sile ako je potrebno - napisao je on na svojoj platformi Truth Social.
Tramp je u ponedeljak potpisao posebnu izvršnu naredbu kojom se levičarski antifašistički pokret, poznat kao Antifa, proglašava "domaćom terorističkom organizacijom" i zapretio da će istražiti i krivično goniti one koji je finansijski podržavaju.
