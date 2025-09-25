Svet

TRAMP UDARA NA "LEVIČARSKE TERORISTE": Ove nedelje potpisuje izvršnu naredbu o raspuštanju mreža

В. Н.

25. 09. 2025. u 09:45

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da će ove nedelje potpisati izvršnu naredbu o raspuštanju "domaćih terorističkih mreža" za koje tvrdi da ih finansiraju levičarske grupe koje podstiču nasilje nad konzervativcima.

Foto: Tanjug

- Ovo nasilje je rezultat stalnog demonizovanja organa za sprovođenje zakona od radikalnih levičarskih demokrata, koji pozivaju na rušenje Agencije za spovođenje imigracionih i carinskih mera (ICE) i upoređuju policajce ICE-a sa 'nacistima'. Kontinuirano nasilje radikalnih levičarskih terorista, nakon atentata na (američkog patriotu) Čarlija Kirka, mora da se zaustavi - napisao je Tramp na platformi Truth Social.

On je naglasio da će ove nedelje potpisati izvršnu naredbu o raspuštanju domaćih terorističkih mreža.

Trampova objava je usledila istog dana kada je naoružani čovek ubio jednog pritvorenika i ranio još dvojicu u kancelariji ICE u Dalasu. 

ICE je bila u središtu Trampove sveobuhvatne akcije protiv ilegalne imigracije, koja je izazvala široke kritike demokrata i imigracionih aktivista.

Tramp je u ponedeljak potpisao posebnu izvršnu naredbu kojom se levičarski antifašistički pokret, poznat kao Antifa, proglašava "domaćom terorističkom organizacijom" i zapretio da će istražiti i krivično goniti one koji je finansijski podržavaju. 

On je u svojoj objavi napisao da poziva sve demokrate da odmah prestanu sa tom retorikom protiv ICE i američkih organa zakona.

(Tanjug)

