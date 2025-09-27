PRVO AERODROM, A SAD IZNAD NAJVEĆE VOJNE BAZE: Nepoznati dronovi ponovo primećeni u Danskoj
NEIDENTIFIKOVANI dronovi primećeni su u petak uveče iznad najveće danske vojne baze, saopštila je policija u subotu, nakon preleta dronova iznad danskog aerodroma Olborg u toj nordijskoj zemlji ranije ove nedelje.
- Mogu da potvrdim da smo imali incident oko 20:15 sati po lokalnom vremenu koji je trajao nekoliko sati. Jedan ili dva drona su viđena izvan i iznad aerodroma u Karupu - rekao je policajac Simon Skelsjaer za AFP.
- Nismo ih srušili - rekao je, dodajući da policija ne može da komentiriše poreklo dronova.
Policija, nastavio je Skelsjaer, sarađuje s vojskom u istrazi.
- Baza u Karupu deli piste sa aerodromom Midtjiland, koja je bila nakratko zatvorena, ali nijedan let nije bio ugrožen jer nije bilo planiranih komercijalnih letova - rekao je Skelsjaer.
Danska premijerka Mete Frederiksen u četvrtak je rekla da je Danska poslednjih dana žrtva hibridnog napada.
Aerodromi u zapadnoj Danskoj ponovno su otvoreni rano u četvrtak nakon što su bile zatvorene satima zbog neidentifikovanih dronova koji su uleteli u njihov vazdušni prostor tokom noći.
Ovi incidenti su usledili nedelju dana nakon što je Danska objavila da prvi put nabavlja precizno oružje dugog dometa za napad na udaljene ciljeve, ocenivši da će Rusija predstavljati pretnju u "godinama koje dolaze".
(Blic)
