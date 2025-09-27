Svet

DANAŠNJI DAN JE PREKRETNICA: Čeka se govor Sergeja Lavrova

Novosti online

27. 09. 2025. u 15:10

PORTPAROL ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov za tri dana održao više od 35 sastanaka na marginama Generalne skupštine UN.

ДАНАШЊИ ДАН ЈЕ ПРЕКРЕТНИЦА: Чека се говор Сергеја Лаврова

Foto: Russian Foreign Ministry Press Service via AP)

- Više od 35 sastanaka i događaja za tri dana! - napisala je na Telergamu.

Ona je takođe napomenula da današnji dan označava prekretnicu: očekuje se da će ruski ministar spoljnih poslova uskoro održati govor na opštoj političkoj debati Generalne skupštine UN, nakon čega će uslediti konferencija za novinare o rezultatima i nijansama jubilarne sednice.

