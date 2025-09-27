DANAŠNJI DAN JE PREKRETNICA: Čeka se govor Sergeja Lavrova
PORTPAROL ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov za tri dana održao više od 35 sastanaka na marginama Generalne skupštine UN.
- Više od 35 sastanaka i događaja za tri dana! - napisala je na Telergamu.
Ona je takođe napomenula da današnji dan označava prekretnicu: očekuje se da će ruski ministar spoljnih poslova uskoro održati govor na opštoj političkoj debati Generalne skupštine UN, nakon čega će uslediti konferencija za novinare o rezultatima i nijansama jubilarne sednice.
Preporučujemo
"EVROPSKA UNIJA SE PRETVARA U FAŠISTIČKO ČUDOVIŠTE" Zaharova udarila na Brisel
27. 09. 2025. u 09:50
ZAHAROVA UPOZORAVA: Kijev vodi rat protiv ruskog jezika i kulture
27. 09. 2025. u 08:21
ZAHAROVA: Trampove oštre izjave o Rusiji deo pregovaračke taktike
26. 09. 2025. u 09:23
BUKTI RAT NA RELACIJI BUDIMPEŠTA-ZAGREB Sijarto Plenkoviću: Ti si lažov, hoćeš preko nafte da profitiraš od rata u Ukrajini!
ODNOSI između Mađarske i Hrvatske dodatno su se zaoštrili nakon što je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto optužio Zagreb za ratno profiterstvo. Hrvatski državni vrh je u petak oštro odbacio optužbe, a premijer Andrej Plenković uzvratio je nazvavši Sijarta "izuzetno bezobraznim".
27. 09. 2025. u 12:25
AMERIKANCI ODUŠEVLjENI VUČIĆEM! Pljušte komentari nakon gostovanja na Njuzmaksu: "Hoćemo ga kod Takera, divno je čuti ovog mudrog čoveka"
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostovao je sinoć na američkoj televiziji Njuzmaks, a njegovo gostovanje privuklo je veliku pažnju američke javnosti.
27. 09. 2025. u 11:29
"POČIVAJ U MIRU" Bajić se oprostio od dragog kolege: "Neka ti je večna slava"
GLUMAC, reditelj i profesor glume Enver Petrovci preminuo je u 72. godini, 22. septembra.
27. 09. 2025. u 09:35
Komentari (0)