"ZELENSKI NEODGOVORNO PRETI" Peskov: Pregovaračka pozicija Ukrajine pogoršava se iz dana u dan

PREGOVARAČKA pozicija Ukrajine se svakodnevno pogoršava, izjavio je danas portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.

Foto: Profimedia

Kako je rekao, predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski "neodgovorno preti i levo i desno", prenosi RIA Novosti.

- Zelenski očigledno nastavlja da ulaže očajničke napore da ubedi svoje navodne hranitelje porodice, a ti hranitelji sada treba da budu Evropljani, da je dobar i uspešan ratnik. On upućuje pretnje levo i desno, što zvuči prilično neodgovorno - rekao je Peskov.

Portparol Kremlja rekao je i da bi Rusija želela da učestvuje u istrazi o eksploziji Severnog toka 2, ali da to nije u mogućnosti, dodajući da su svi predlozi Moskve odbijeni.

- Ko je, takoreći, ovo odobrio? Očigledno je da bi bez znanja Bajdenove administracije u Sjedinjenim Državama, takve akcije Ukrajine i kijevskog režima bile nemoguće - rekao je Peskov.

Govoreći u trgovinskoj i ekonomskoj saradnji Rusije sa Turskom, Peskov je rekao da će se nastaviti.

RIA podeća da je američki predsednik Donald Tramp ranije izrazio uverenje da će Turska prestati da kupuje rusku naftu.

(Tanjug)

