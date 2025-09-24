Svet

STRAŠNO: Učenik (8) za vreme odmora izvadio nož

Novosti online

24. 09. 2025. u 21:31

OSMOGODIŠNjI učenik isključen je iz jedne osnovne škole u francuskom gradu Perpinjanu nakon što je za vreme odmora izvadio nož i pokazao ga drugovima, prenose danas francuski mediji.

Foto Shutterstock

Preliminarna istraga je pokazala da je dečak želeo da se pohvali pred drugovima da je sposoban da u školu donese nož, preneo je Figaro. Nastavnica je ubrzo obaveštena o incidentu, a kada je prišla učeniku, on je sklonio nož, ali je mirno pošao sa njom do školske uprave.

- Razgovaraćemo sa roditeljima dečaka i onda ćemo proceniti dalje korake - naveo je lokalni tužilac Žerom Burije.

Kako je nastavnica ispričala, učenik je kod sebe imao nož sa sečivom dugim osam centimetara.

Rektor škole kazala je da je u pitanju običan, kuhinjski nož za meso, ističući da učenik koji je izazvao incident inače ni u kojem smislu nije bio problematičan. Ona je objasnila da će biti održan sastanak sa roditeljima dečaka, da je on isključen iz škole i upozorila da je važno da roditelji uvek proveravaju sadržaj đačkih torbi svoje dece.

Rektor je istakla da je nastavno osoblje u ovoj situaciji reagovalo profesionalno i sa mnogo takta, tako da niko nije povređen u incidentu.

- Posledice su mogle da budu mnogo gore, naravno mislim pri tom na Strazbur - kazala je rektorka, misleći pri tom na jučerašnji incident koji se dogodio u tom gradu kada je jedan 14-godišnji učenik napao nastavnika nožem.

Kako je izjavila ministar obrazovanja Elizabet Born, osumnjičeni za napad u tom slučaju bio je fasciniran nacizmom i oružjem.

(Tanjug)

