REVOLUCIONARNO OTKRIĆE NAUČNIKA: Imamo lek za jednu od najstrašnijih bolesti, rezultati su spektakularni

24. 09. 2025. u 18:24

CENTAR za Hantingtonovu bolest Univerzitetskog koledža u Londonu saopštio je da je to oboljenje prvi put uspešno lečeno, preneo je danas Bi-Bi-Si (BBC).

Foto: Profimedia

Kako se navodi, istraživački tim je došao do podataka koji pokazuju da je bolest usporena za 75 odsto kod pacijenata.

- To znači da bi "pad" koji biste normalno očekivali za godinu dana trajao četiri godine nakon lečenja, dajući pacijentima decenije dobrog kvaliteta života - rekla je za BBC profesorka Sara Tabrizi, direktorka Centra za Hantingtonovu bolest.

Novi tretman je vrsta genske terapije koja se primenjuje tokom 12 do 18 sati delikatne operacije mozga.

Prvi simptomi Hantingtonove bolesti obično se javljaju u 30-im ili 40-im godinama i obično su fatalni u roku od dve decenije.

Kako se navodi, sada se otvara mogućnost da raniji tretman spreči pojavu simptoma.

- Rezultati su spektakularni. Nikada u najluđim snovima ne bismo očekivali usporavanje kliničke progresije od 75 odsto - rekla je Fabrizi.

Bolest se prenosi genetski, neumoljivo ubija moždane ćelije i podseća na kombinaciju demencije, Parkinsonove bolesti i bolesti motornih neurona, podseća BBC i dodaje da će lečenje verovatno biti veoma skupo.

