LJULJA SE SA JEDNE NA DRUGU STRANU: Američki profesor razobličio Trampov nestabilan stav o Ukrajini
AMERIČKI ekonomista i profesor Univerziteta Kolumbija Džefri Saks izjavio je da je stav predsednika SAD Donalda Trampa o Ukrajini nestabilan.
- Tramp nije baš stručan, nije baš pametan, nije baš stabilan, i zato se ljulja s jedne na drugu stranu - rekao je on za RIA Novosti.
Saks je dodao da Trampov specijalni izaslanik Kit Kelog govori američkom lideru fantazije o Ukrajini.
