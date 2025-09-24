Svet

LJULJA SE SA JEDNE NA DRUGU STRANU: Američki profesor razobličio Trampov nestabilan stav o Ukrajini

Novosti online

24. 09. 2025. u 17:00

AMERIČKI ekonomista i profesor Univerziteta Kolumbija Džefri Saks izjavio je da je stav predsednika SAD Donalda Trampa o Ukrajini nestabilan.

ЉУЉА СЕ СА ЈЕДНЕ НА ДРУГУ СТРАНУ: Амерички професор разобличио Трампов нестабилан став о Украјини

Foto: EPA/CHRIS KLEPONIS/Profimedia/Iryna Olkhova/Alamy/Novosti ilustracija

- Tramp nije baš stručan, nije baš pametan, nije baš stabilan, i zato se ljulja s jedne na drugu stranu - rekao je on za RIA Novosti.

Saks je dodao da Trampov specijalni izaslanik Kit Kelog govori američkom lideru fantazije o Ukrajini.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TENISKI ZEMLJOTRES: Svi najbolji na svetu, ali ne i Novak Đoković, postavili tri zahteva grend slem turnirima!

TENISKI ZEMLjOTRES: Svi najbolji na svetu, ali ne i Novak Đoković, postavili tri zahteva grend slem turnirima!