ORBAN UPOZORAVA: EU pred kolapsom kao Rimsko carstvo

EU je na pragu kolapsa zbog svoje nesposobnosti da se promeni, kao Rimsko carstvo, izjavio je premijer Mađarske Viktor Orban.

Foto: Profimedia

On je u obraćanju Parlamentu Mađarske rekao da Budimpešta, s druge strane, oseća da ima snagu da se brže razvija.

- Moram da kažem da ne vidim u EU kapacitet za obnovu koji nam je potreban. Ako Unija hitno ne napravi oštar zaokret, njena istorija će se završiti -istakao je Orban.

Mađarski premijer pojasnio je da verovatno neće doći do naglog, dramatičnog kolapsa, nego da će se to desiti postepeno, pošto sve više članica prestaje da poštuje instrukcije Brisela, slično tome kako je Rimsko carstvo dugo verovalo da nastavlja da postoji na svojim bivšim teritorijama, iako, zapravo, već odavno nije postojalo.

- Vidim da se SAD i Azija kreću zajedno s nama i vidim mogućnost i snagu Mađarske da se brže razvija. Brzina njenog razvoja parira onoj u SAD i Aziji, a ne u EU - napomenuo je Orban.

Prema njegovim riječima, EU, kao „loša dži-pi-es navigacija“, konstantno menja planove i nikada ne ostvaruje ciljeve, što se vidi kroz uvođenje sankcija, migrantsku politiku i ekološku tranziciju.

(Sputnjik)