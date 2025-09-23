ORBAN UPOZORAVA: EU pred kolapsom kao Rimsko carstvo
EU je na pragu kolapsa zbog svoje nesposobnosti da se promeni, kao Rimsko carstvo, izjavio je premijer Mađarske Viktor Orban.
On je u obraćanju Parlamentu Mađarske rekao da Budimpešta, s druge strane, oseća da ima snagu da se brže razvija.
- Moram da kažem da ne vidim u EU kapacitet za obnovu koji nam je potreban. Ako Unija hitno ne napravi oštar zaokret, njena istorija će se završiti -istakao je Orban.
Mađarski premijer pojasnio je da verovatno neće doći do naglog, dramatičnog kolapsa, nego da će se to desiti postepeno, pošto sve više članica prestaje da poštuje instrukcije Brisela, slično tome kako je Rimsko carstvo dugo verovalo da nastavlja da postoji na svojim bivšim teritorijama, iako, zapravo, već odavno nije postojalo.
- Vidim da se SAD i Azija kreću zajedno s nama i vidim mogućnost i snagu Mađarske da se brže razvija. Brzina njenog razvoja parira onoj u SAD i Aziji, a ne u EU - napomenuo je Orban.
Prema njegovim riječima, EU, kao „loša dži-pi-es navigacija“, konstantno menja planove i nikada ne ostvaruje ciljeve, što se vidi kroz uvođenje sankcija, migrantsku politiku i ekološku tranziciju.
(Sputnjik)
Preporučujemo
NAPADNUT TRAMPOV HELIKOPTER: Predsednik u njemu, opšti haos nad Vašingtonom (VIDEO)
23. 09. 2025. u 07:48
"EU JE NA IVICI PROPASTI" Orban: Zapad više nije uzor koji treba slediti
21. 09. 2025. u 13:31
ORBAN UDARIO NA BRISEL: Ne trebaju nam njihovi recepti
20. 09. 2025. u 22:06
VI NISTE NAŠ PRIJATELj: Orban zadao još jedan udarac - poslao pismo švedskom premijeru
19. 09. 2025. u 12:03
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
PREMINULA BAKA CANA: U njenoj kući snimana je čuvena serija "Selo gori, a baba se češlja"
Serija "Selo gori, a baba se češlja" reditelja Radoša Bajića osvojila je srca čitave Srbije, i uz nju su odrasle mnoge generacije.
23. 09. 2025. u 08:36
Komentari (0)