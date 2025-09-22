DESET GLASOVA ODJEDNOM ZA PALESTINU: Danas se na inicijativu Francuske i Saudijske Arabije održava konferencija u NJuorku

Palestinu bi danas, kao nezavisnu državu, trebalo da prizna deset zemlja, na konferenciji koja će se, na marginama zasedanja Generalne skupštine UN u Njujorku, održati na incijativu Francuske i Saudijske Arabije.

Osim Francuske kao kopredsedavajućeg, nezavisnost Palestine bi trebalo istovremeno da priznaju i Andora, Belgija, Luksemburg, Portugalija, Malta i San Marino, istakli su savetnici francuskog predsednika Emanuela Makrona. U okviru iste inicijative, Kanada, Velika Britanija, Australija, juče su, tokom dana, objavile da su priznale Palestinu.

- Ovo rešenje nije nagrada za Hamas, jer to znači da Hamas neće imati budućnost, nikakvu ulogu u vladi, niti ulogu u bezbednosti - istakao je britanski premijer Kir Starmer.

Makron će održati govor kojim će se ozvaničiti ovo priznanje na konferenciji koja je zakazana u večernjim satima po evropskom vremenu, od 21 sat do ponoći. Pariz i Rijad su već priredili konferenciju krajem jula u Njujorku, zalažući se za tzv. inicijativu "dve države", Izraela i Palestine, koje će miroljubivo koegzistirati jedna pored druge. Izrael i SAD su bojkotovale ovu kofnrenciju.

Posle ovog skupa, Francuska i Saudijska Arabija su sačinile tekst sada već poznat i kao "Njujorška deklaracija", predstavljen kao mapa puta za mirno i dugoročno rešavanje izraelsko-palestinskog sukoba. U ovoj deklaraciji, Hamas je isključen iz svih aktivnosti i traži se njegovo razoružavanje.

Ovaj tekst najpre je potpisalo 17 zemalja, da bi pre desetak dana bio iznet na glasanje na Generalnoj skupštini UN gde su se za njega izjasnile 142 delegacije od 193 zemalja članica, dok je 10 bilo protiv, a 12 uzdržanih.

Do sada je, bez najavljenih priznanja, Palestinu priznalo 148 od 193 države članice UN. Sa Francuskom i Velikom Britanijom, sada će četiri od pet zemalja članica SB UN priznavati ovu državu. Rusija i Kina su to učinile još 1988. Tako će SAD, kao najbliži saveznik Izraela, ostati usamljene, ali i dalje s pravom veta.

Nedavna anketa izvršena me|u osam hiljada učesnika u Velikoj Britaniji, Francuskoj, Nemačkoj, Danskoj, Španiji i Italiji, pokazala je da je podrška Izraelu u zapadnim zemljama na najnižem nivou u poslednjih deset godina. Najveću podršku Izrael ima u Nemačkoj. Tako 40 odsto Nemaca izme|u ostalog smatra da je Izrael imao pravo da reaguje posle terorističkih napada 7. oktobra 1023. godine, ali da je u toj intervenciji preterao. To isto smatra 39 ispitanih u Danskoj i 38 odsto u Velikoj Britaniji.

Generalno, od 7 do 18 odsto stanovnika po državama EU ima više simpatija za Izraelce, a od 18 do 33 odsto za Palestnice. U Nemačkoj je taj odnos gotovo identičan – 18 odsto za palestince i 17 za Izralece.

Istovremeno, 29 odsto Francuza smatra da će u sledećih deset godina Izrael i Pelstina naći zajednički jezik i to je najoptimističniji pogled u EU.