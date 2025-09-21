VELIKA ODLUKA MAKRONA O PALESTINI: Postavio je jasan uslov
FRANCUSKI predsednik Emanuel Makron, koji bi sutra trebalo da objavi priznavanje Palestinske države, izjavio je da je oslobađanje talaca koje drži Hamas jasan preduslov za otvaranje francuske ambasade u toj državi.
Prema njegovim rečima, priznavanje Palestinske države ne ide na ruku Hamasu, kako to navode neki, posebno u SAD, koji kritikuju ovu njegovu odluku. "Ja ne odgovaram na očekivanja Hamasa.
Taj pokret je jednostavno opsednut destrukcijom Izraela, ali ja zato priznajem legitimitet tolikog broja Palestinaca koji žele državu i koji predstavljaju narod", kazao je Makron za CBS. On je dodao da ti Palestinci žele da budu nacija i država, i da ih ne bi trebalo gurati prema Hamasu.
Makron je takođe potvrdio svoje duboko neslaganje sa vojnom politikom izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u Gazi.Prema rečima francuskog predsednika, opcija ubijanja što većeg broja članova Hamasa vodi u slepu ulicu, jer oni samo regrutuju sve više boraca. Kako je dodao, štaviše, takvom strategijom Izraelci ubijaju toliko mnogo civila da uništavaju time svoju reputaciju i kredibilitet.
Makron je istovremeno pozdravio postignuti dogovor o reformi Palestinske uprave.
- Mi smo dobili niz obećanja vezanih za reformu obrazovnog programa, kao i izbornog procesa za biranje novog potpredsednika, i programa kompenzacije uz nadzor američke revizorske strukture - zaključio je Makron.
(Tanjug)
