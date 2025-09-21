Svet

VELIKA ODLUKA MAKRONA O PALESTINI: Postavio je jasan uslov

21. 09. 2025. u 20:32

FRANCUSKI predsednik Emanuel Makron, koji bi sutra trebalo da objavi priznavanje Palestinske države, izjavio je da je oslobađanje talaca koje drži Hamas jasan preduslov za otvaranje francuske ambasade u toj državi.

Foto: AP Photo/Michel Euler

Prema njegovim rečima, priznavanje Palestinske države ne ide na ruku Hamasu, kako to navode neki, posebno u SAD, koji kritikuju ovu njegovu odluku. "Ja ne odgovaram na očekivanja Hamasa.

Taj pokret je jednostavno opsednut destrukcijom Izraela, ali ja zato priznajem legitimitet tolikog broja Palestinaca koji žele državu i koji predstavljaju narod", kazao je Makron za CBS. On je dodao da ti Palestinci žele da budu nacija i država, i da ih ne bi trebalo gurati prema Hamasu.

Makron je takođe potvrdio svoje duboko neslaganje sa vojnom politikom izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u Gazi.Prema rečima francuskog predsednika, opcija ubijanja što većeg broja članova Hamasa vodi u slepu ulicu, jer oni samo regrutuju sve više boraca. Kako je dodao, štaviše, takvom strategijom Izraelci ubijaju toliko mnogo civila da uništavaju time svoju reputaciju i kredibilitet.

Makron je istovremeno pozdravio postignuti dogovor o reformi Palestinske uprave.

- Mi smo dobili niz obećanja vezanih za reformu obrazovnog programa, kao i izbornog procesa za biranje novog potpredsednika, i programa kompenzacije uz nadzor američke revizorske strukture - zaključio je Makron.

(Tanjug)

