PUTIN ZA DLAKU IZBEGAO SMRT "Pao je tik pored mene" (VIDEO)
RUSKI predsednik Vladimir Putin se prisetio kako je jednom u poslednjem trenutku izbegao da motor padne na njega.
- Jednom sam seo na motor, stisnuo gas, a on se digao na zadnji točak, poleteo nagore i prevrnuo. Samo sam ga izbegao u poslednjem trenutku i pao je tik pored mene - rekao je Putin dok je posmatrao vežbe Zapad- 2025.
Snimak je objavio novinar Rusije 1 Pavel Zarubin.
Inače, predsednik Rusije Putin voli sportove i jedan je od najvećih poštovalaca sovjetske borilačke veštine sambo, kojom se bavi još od ranog detinjstva.
Osim toga ima i zvanje džudo majstora, a nosilac je i počasnog crnog pojasa u karateu i tekvondu.
Iskusan je skijaš i veliki ljubitelj hokeja - redovno igra prijateljske utakmice sa veteranima hokejaške reprezentacije SSSR, a odlaske u teretanu ne preskače ni kada ima puno obaveza tokom dana.
(RT Balkan)
Preporučujemo
BEŽANIJA: Ukrajinske snage ostavile NATO municiju u Kurskoj oblasti
21. 09. 2025. u 17:00
NAKON ODLUKE LONDONA, KANBERE I OTAVE: Ben Gvir traži dramatičan potez Izraela
21. 09. 2025. u 17:00
"NEUSTRAŠIVI SU, SPREMNI DA RIZIKUJU ŽIVOTE" Putin otkrio ko će ga naslediti na vlasti?
19. 09. 2025. u 14:29
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
BRIŽIT DOKAZUJE DA JE ŽENSKO Prvi put u javnosti! Dokazi i VIZUELNI, fotografije iz trudnoće: "Zaista uznemirujuće..."
"ZAISTA je uznemirujuće pomisliti da morate da se izložite na ovakav način i dokazujete nešto što bi trebalo da bude očigledno."
21. 09. 2025. u 13:40
Komentari (0)