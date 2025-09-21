PUTIN ZA DLAKU IZBEGAO SMRT "Pao je tik pored mene" (VIDEO)

RUSKI predsednik Vladimir Putin se prisetio kako je jednom u poslednjem trenutku izbegao da motor padne na njega.

- Jednom sam seo na motor, stisnuo gas, a on se digao na zadnji točak, poleteo nagore i prevrnuo. Samo sam ga izbegao u poslednjem trenutku i pao je tik pored mene - rekao je Putin dok je posmatrao vežbe Zapad- 2025.

Snimak je objavio novinar Rusije 1 Pavel Zarubin.

Inače, predsednik Rusije Putin voli sportove i jedan je od najvećih poštovalaca sovjetske borilačke veštine sambo, kojom se bavi još od ranog detinjstva.

Osim toga ima i zvanje džudo majstora, a nosilac je i počasnog crnog pojasa u karateu i tekvondu.

Iskusan je skijaš i veliki ljubitelj hokeja - redovno igra prijateljske utakmice sa veteranima hokejaške reprezentacije SSSR, a odlaske u teretanu ne preskače ni kada ima puno obaveza tokom dana.

(RT Balkan)