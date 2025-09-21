MAKRON OTKRIO ŠTA JE KLJUČNO ZA MIR U UKRAJINI: Pozvao na odlučne poteze
FRANCUSKI predsednik Emanuel Makron pozvao je na stvaranje političkog, vojnog i ekonomskog ipmulsa u cilju pregovora za rešavanje sukoba u Ukrajini.
- Moramo da delujemo. I potreban nam je politički, vojni i ekonomski zamah da ih vratimo za pregovarački sto - rekao je on u intervjuu za američki TV kanal Si-Bi-Es.
Konkretno, francuski lider je pozvao na povećanje sankcionog pritiska na Rusiju, optužujući Moskvu da navodno pokušava da destabilizuje Evropu.
- Sada nam je potrebno da Ukrajina bude za stolom sa Rusijom kako bi pregovarala o mirovnom sporazumu o teritoriji, bezbednosnim garancijama, eskalaciji, rekonstrukciji i tako dalje - dodao je Makron.
EU radi na prekidu isporuka ruskih energenata
Pored toga, francuski lider je istakao da evropske zemlje rade na prekidu isporuka ruskih energenata.
On je na molbu novinara da prokomentariše izjavu američkog predsednika Donalda Trampa da Evropljani i dalje kupuju naftu i gas od Rusije, naglasio:
- Tačno je, i mi to ispravljamo. Moramo da završimo posao - konstatovao je Makron.
Prethodno, poznati američki ekonomista, profesor Univerziteta Kolumbija Džefri Saks otkrio je za italijanske medije da je francuski predsednik Emanuel Makron priznao da je NATO odgovoran za sukob Ukrajini.
Na Aljasci je 15. avgusta održan sastanak predsednika Rusije i SAD, Vladimira Putina i Donalda Trampa. Lideri su se sastali u vojnoj bazi Elmendorf-Ričardson u Enkoridžu.
Razgovori u užem formatu „tri sa tri“ trajali su dva sata i 45 minuta. Oba lidera su pozitivno ocenila sastanak.
Nakon samita, ruski predsednik je izjavio da je moguće postići kraj sukoba u Ukrajini i naglasio da je Rusija zainteresovana za dugoročno rešenje.
(Sputnjik)
