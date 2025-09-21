Svet

POSLE OSAM DANA POTRAGE: Pronađena nestala devojka

Novosti online

21. 09. 2025. u 18:30

RUSKA turistkinja Erika Vladiko, koja je nestala pod misterioznim okolnostima na Tajlandu, pronađena je osmog dana potrage.

ПОСЛЕ ОСАМ ДАНА ПОТРАГЕ: Пронађена нестала девојка

Foto: pixabay

Pronađena je u jeftinom hostelu.

Erika je živa i zdrava. Rođaci su došli da je vide.

Podsećanjamo, Ruskinja Erika Vladiko je nestala bez traga u noći 13. septembra u Bangkoku. Ostavila je dete u hotelu i pozvala taksi do noćnog kluba, vozeći se tamo sama. Erika od tada nije viđena.

(REN TV)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)

OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)