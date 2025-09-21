POSLE OSAM DANA POTRAGE: Pronađena nestala devojka
RUSKA turistkinja Erika Vladiko, koja je nestala pod misterioznim okolnostima na Tajlandu, pronađena je osmog dana potrage.
Pronađena je u jeftinom hostelu.
Erika je živa i zdrava. Rođaci su došli da je vide.
Podsećanjamo, Ruskinja Erika Vladiko je nestala bez traga u noći 13. septembra u Bangkoku. Ostavila je dete u hotelu i pozvala taksi do noćnog kluba, vozeći se tamo sama. Erika od tada nije viđena.
(REN TV)
