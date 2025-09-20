ORBAN UDARIO NA BRISEL: Ne trebaju nam njihovi recepti
MAĐARSKI premijer Viktor Orban izjavio je danas da Budimpešti nisu potrebni recepti iz Brisela, dodajući da je to put sigurnog neuspeha, dok je, kako je istakao, nacionalni put garancija mađarske budućnosti.
- Mi imamo sopstvene fantastične planove, ohrabrujuću perspektivu i široke horizonte, a takođe imamo neizmernu želju i ambiciju da postignemo velike stvari - izjavio je on na prvom nacionalnom skupu udruženja Digitalni građanski krugovi, prenela je agencija MTI. Orban je dodao da je Mađarska pokrenula najveće smanjenje poreza u Evropi, kao i najatraktivnije programe za zasnivanje doma i porodice.
Prema njegovim rečima, plan za jačanje i obnovu nacije u narednih deset godina je na stolu, a u međuvremenu, Mađarska će štititi svoje granice, otvoreno se zalažući za zemlju bez migranata. Orban je dodao da su u Mađarskoj, međutim, već organizovane pristalice centra EU koje su spremne da uskoče i izvrše instrukcije Brisela.
Mađarski premijer je u obraćanju na skupu dodao da njegova zemlja nastavlja da veruje u moć ljubavi i jedinstva, istakavši da Digitalni građanski krugovi žele dobrodošlicu svakome ko voli svoju zemlju, kao i onima koji ne žele da budu “ponizne sluge Brisela”.
- Mi smo brojni i snažni. Želimo da Mađarska i Mađari budu veliki i bogati. Mi ćemo jednostavno učiniti Mađarsku velikom - poručio je on.
Orban je dodao da su neprijatelji Mađarske u 20. veku odlučili da ona bude zauvek mala i siromašna.
- Naša generacija je odlučila da tako neće biti u 21. veku. Ovog puta biće onako kako mi želimo - rekao je mađarski premijer.
(Tanjug)
