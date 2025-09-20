PO NAREĐENJU PENTAGONA: Američka vojska napala brod pun droge, ima mrtvih, oglasio se i Tramp (FOTO)
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da su SAD izvršile napad na brod koji je navodno prevozio drogu u regionu Južne komande (SOUTHCOM), koja pokriva Južnu i Centralnu Ameriku, kao i Karibe.
Tramp je na društvenoj mreži "Truth Social" rekao da je Pentagon naredio napad, prilikom kojeg su ubijena tri člana narkoterorističke grupe, preneo je Rojters.
Tramp je dodao da su obaveštajne službe potvrdile da je brod trgovao ilegalnim narkoticima i da je koristio poznate rute za šverc droge, koje mogu da ugroze američke građane.
Međutim, američki predsednik nije naveo tačne detalje o poreklu broda niti lokaciji napada.
Napad je usledio u vreme pojačane vojne aktivnosti u regionu, uključujući slanje pet američkih F-35 aviona u Portoriko, nakon što je Trampova administracija naredila slanje dodatnih lovaca sa stelt tehnologijom.
U oblasti se trenutno nalaze i najmanje sedam američkih ratnih brodova, kao i jedna nuklearna podmornica.
(Tanjug)
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
DIRLjIVO: Objavljena Halidova prepiska sa direktorom klinike (FOTO)
PEVAČ Halid Bešlić oporavlja se nakon što je završio u bolnici zbog zdravstvenih problema. Vest o njegovoj bolesti zabrinula je mnoge obožavaoce i estradne ličnosti, među kojima je Halid cenjen i omiljen, a sada se oglasio i zastupnik u NSRS i direktor Univerzitetskog-kliničkog centra RS Vlado Đajić.
19. 09. 2025. u 15:33
Komentari (0)