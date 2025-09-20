PO NAREĐENJU PENTAGONA: Američka vojska napala brod pun droge, ima mrtvih, oglasio se i Tramp (FOTO)

Svet

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

20. 09. 2025. u 09:14

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da su SAD izvršile napad na brod koji je navodno prevozio drogu u regionu Južne komande (SOUTHCOM), koja pokriva Južnu i Centralnu Ameriku, kao i Karibe.

Foto: Printskrin/whitehouse

Tramp je na društvenoj mreži "Truth Social" rekao da je Pentagon naredio napad, prilikom kojeg su ubijena tri člana narkoterorističke grupe, preneo je Rojters.

Tramp je dodao da su obaveštajne službe potvrdile da je brod trgovao ilegalnim narkoticima i da je koristio poznate rute za šverc droge, koje mogu da ugroze američke građane. 

Međutim, američki predsednik nije naveo tačne detalje o poreklu broda niti lokaciji napada.

Napad je usledio u vreme pojačane vojne aktivnosti u regionu, uključujući slanje pet američkih F-35 aviona u Portoriko, nakon što je Trampova administracija naredila slanje dodatnih lovaca sa stelt tehnologijom. 

U oblasti se trenutno nalaze i najmanje sedam američkih ratnih brodova, kao i jedna nuklearna podmornica.
 

(Tanjug)

