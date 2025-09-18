PROZIVAJU MAKRONA: Žestoko na francuskim ulicama
STOTINE hiljada Francuza izašli su danas na ulice.
- Manifestacije su doživele uspeh – izjavila je predstavnica sindikata Sofi Bine.
Ona je poručila da narod želi socijalnu pravdu, a ne da ljudima multinacionalne kompanije "zavlače ruku u džep". Manifestanti su parolama tražili dodatne takse za najveće svetske kompanije. Istovremeno, zahteva se i revizija penzijske reforme i vraćanje na staro.
- Ljutnja i odlučnost su ogromni – kazala je Bine.
Ulica će formirati budžet, a premijer Sebastijan Lekorni će završiti na ulici, poručila je sindikalka Sofi Bine. Kaže da su u Francuskoj najmanje porasle plate u EU u poslednjih pet godina.
Iz kabineta mandatara za sastav vlade Sebastijana Lekronija su poručili da je izbliza pratio situaciju na ulici.
- Ovo je ogroman pokret koji će imati političke posledice. Lekorni ništa ne uspeva, nema podršku – uzvratio je lider krajnje levice Žan-Lik Melanšon.
Budžet je pisao prethodni premijer Fransoa Bajru, tamo gde je stao nastaviće Sebastijan Lekorni, pre njih nije uspeo Mišel Barnije, ali ulica generalno protestuje protiv "makronizma" i traži kraj ovog režima s Emanuelom Makronom na čelu.
- Predsednik Republike mora da ode, on je odgovoran za ovaj haos – poručio je Melanšon.
VEĆINSKA PODRŠKA
Većina Francuza podržala je sindikalnu pobunu. Simpatiju i poršku izrazilo je 56 odsto ispitanika, 25 odsto je bilo protiv, dok su ostali istakli da su indiferentni na ova događanja.
