MASOVNI NAPAD UKRAJINSKIH DRONOVA U ROSTOVSKOJ OBLASTI

18. 09. 2025. u 07:22

RUSKE snage protivvazdušne odbrane odbile su napade ukrajinskih dronova u nekoliko gradova u Rostovskoj oblasti, objavio je guverner regiona Jurij Sljusar.

Foto Shutterstock

"Snage protivvazdušne odbrane odbile su masovni neprijateljski vazdušni napad, uništivši i presrevši bespilotne letelice u Novošahtinsku, Beloj Kalitvi, Kamenskom, Krasnosulinskom, Oktjabrskom ruralnom, Morozovskom, Milerovskom i Čertkovskom okrugu", napisao je Sljusar na svom Telegram kanalu, prenosi agencija RIA Novosti.

Ministarstvo odbrane Rusije je saopštilo da su snage protivvazdušne odbrane uništile 43 bespilotne letelice iznad pet ruskih regiona tokom noći.

Prema saopštenju, ruska vojska je oborila u Rostovskoj oblasti - 23 drona; u Volgogradu - 11; u Kursku - pet; na prisajedinjenom Krimu - tri; i u Belgorodskoj oblasti - jedan ukrajinski dron, navodi agencija.

(Tanjug)

