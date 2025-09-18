MASOVNI NAPAD UKRAJINSKIH DRONOVA U ROSTOVSKOJ OBLASTI
RUSKE snage protivvazdušne odbrane odbile su napade ukrajinskih dronova u nekoliko gradova u Rostovskoj oblasti, objavio je guverner regiona Jurij Sljusar.
"Snage protivvazdušne odbrane odbile su masovni neprijateljski vazdušni napad, uništivši i presrevši bespilotne letelice u Novošahtinsku, Beloj Kalitvi, Kamenskom, Krasnosulinskom, Oktjabrskom ruralnom, Morozovskom, Milerovskom i Čertkovskom okrugu", napisao je Sljusar na svom Telegram kanalu, prenosi agencija RIA Novosti.
Ministarstvo odbrane Rusije je saopštilo da su snage protivvazdušne odbrane uništile 43 bespilotne letelice iznad pet ruskih regiona tokom noći.
Prema saopštenju, ruska vojska je oborila u Rostovskoj oblasti - 23 drona; u Volgogradu - 11; u Kursku - pet; na prisajedinjenom Krimu - tri; i u Belgorodskoj oblasti - jedan ukrajinski dron, navodi agencija.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
Preporučujemo
OBRT - BITNE VESTI ZA MOSKVU I KIJEV: Nemačka promenila stav
17. 09. 2025. u 18:02
"NEMA DOGOVORA O RAZGOVORU PUTINA I TRAMPA" Kremlj ponavlja: Rusija otvorena za pregovore!
17. 09. 2025. u 12:42
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)
ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
17. 09. 2025. u 13:52
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"TAJ ČOVEK JE SRAMOTA, NE POŠTUJE KRALjA!" Tramp tokom susreta s Čarlsom prekršio protokol, ljudi ljuti
AMERIČKI predsednik Donald Tramp i prva dama Melanija borave u Vindzoru, a njihov susret sa kraljem Čarlsom III već je izazvao burne reakcije zbog kršenja strogog kraljevskog protokola, piše Unilad.
17. 09. 2025. u 16:41
Komentari (0)