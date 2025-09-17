Svet

SVET U ŠOKU: Bolsonaro ima rak kože, testovi sve pokazali

В.Н.

17. 09. 2025. u 21:43

Bivši brazilski predsednik Žair Bolsonaro otpušten je iz bolnice u koju je primljen juče zbog povraćanja, vrtoglavice i niskog krvnog pritiska, saopštili su njegovi lekari.

Foto: AP Photo/Raul Spinasse, File

Bolsonarovo zdravstveno stanje se poboljšalo, ali će i dalje biti pod nadzorom, saopšteno je iz Bolnice "DF Star" u glavnom gradu Braziliji.

Bivši predsednik je već bio u bolnici u nedelju radi uklanjanja kožnih lezija.

Iz Bolnice navode da su testovi pokazali prisustvo karcinoma, a Bolsonaru će biti potrebni rutinski pregledi.

- Testovi su pokazali da su dve lezije rani tip raka kože - rekao je novinarima Bolsonarov lekar Klaudio Birolini.

Vrhovni sud osudio je Bolsonara prošle sedmice na 27 godina i tri meseca zatvora zbog planiranja puča nakon što je izgubio na izborima 2022. godine.

(Agencije)

