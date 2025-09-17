SVET U ŠOKU: Bolsonaro ima rak kože, testovi sve pokazali
Bivši brazilski predsednik Žair Bolsonaro otpušten je iz bolnice u koju je primljen juče zbog povraćanja, vrtoglavice i niskog krvnog pritiska, saopštili su njegovi lekari.
Bolsonarovo zdravstveno stanje se poboljšalo, ali će i dalje biti pod nadzorom, saopšteno je iz Bolnice "DF Star" u glavnom gradu Braziliji.
Bivši predsednik je već bio u bolnici u nedelju radi uklanjanja kožnih lezija.
Iz Bolnice navode da su testovi pokazali prisustvo karcinoma, a Bolsonaru će biti potrebni rutinski pregledi.
- Testovi su pokazali da su dve lezije rani tip raka kože - rekao je novinarima Bolsonarov lekar Klaudio Birolini.
Vrhovni sud osudio je Bolsonara prošle sedmice na 27 godina i tri meseca zatvora zbog planiranja puča nakon što je izgubio na izborima 2022. godine.
(Agencije)
