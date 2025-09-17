"ČETIRI PAKETA SU FINANSIRANA" NATO: Prva američka vojna oprema za Ukrajinu iz novog programa već stiže

PRVE pošiljke američke vojne opreme namenjene Ukrajini, kupljene kroz novi mehanizam finansiranja sa saveznicima već se dopremaju, izjavio je visoki predstavnik NATO-a u Ukrajini, Patrik Tarner.

- Četiri paketa u okviru Prioritetne liste potreba Ukrajine (PURL) su finansirana i oprema već pristiže - rekao je Tarner za Rojters.

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) je novi mehanizam kroz koji SAD i saveznici kolektivno finansiraju i isporučuju naoružanje Ukrajini prema unapred definisanim prioritetima.

Ova izjava dolazi dan nakon što je Rojters objavio da su prvi paketi američke vojne pomoći zvanično odobreni.

