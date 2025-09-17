Svet

"ČETIRI PAKETA SU FINANSIRANA" NATO: Prva američka vojna oprema za Ukrajinu iz novog programa već stiže

В. Н.

17. 09. 2025. u 13:45

PRVE pošiljke američke vojne opreme namenjene Ukrajini, kupljene kroz novi mehanizam finansiranja sa saveznicima već se dopremaju, izjavio je visoki predstavnik NATO-a u Ukrajini, Patrik Tarner.

ЧЕТИРИ ПАКЕТА СУ ФИНАНСИРАНА НАТО: Прва америчка војна опрема за Украјину из новог програма већ стиже

Foto: Profimedia

- Četiri paketa u okviru Prioritetne liste potreba Ukrajine (PURL) su finansirana i oprema već pristiže - rekao je Tarner za Rojters.

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) je novi mehanizam kroz koji SAD i saveznici kolektivno finansiraju i isporučuju naoružanje Ukrajini prema unapred definisanim prioritetima.

Ova izjava dolazi dan nakon što je Rojters objavio da su prvi paketi američke vojne pomoći zvanično odobreni.

(Tanjug)

