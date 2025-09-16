Svet

OGLASIO SE LUKAŠENKO: Nemamo nikakve veze sa dronovima u Poljskoj i Litvaniji

В. Н.

16. 09. 2025. u 12:24

BELORUSIJA nema nikakve veze sa dronovima koji lete u Poljsku ili Litvaniju, izjavio je beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko, prenosi državna agencija Belta.

Foto: Profimedia

- Belorusija ne teži da osvoji nikoga, ali je sposobna da odbije svakog agresora - istakao je Lukašenko na dodeli državnih nagrada.

Državljani Belorusije i Ukrajine privedeni u Poljskoj

Ranije je poljska policija saopštila da su državljani Ukrajine i Belorusije privedeni u vezi sa preletom drona iznad rezidencija predsednika i premijera Poljske.

- Nakon provere dokumenata i utvrđivanja identiteta, ispostavilo se da je reč o 21-godišnjem ukrajinskom državljaninu i 17-godišnjem državljaninu Belorusije - saopštila je policija.

Dan ranije, predsednik Poljske Donald Tusk je rekao da je dron neutralisan i da su privedena dva državljanina Belorusije.

(Sputnjik)

