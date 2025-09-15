"TO SAM BIO JA" Robinson priznao ubistvo Čarlija Kirka
TAJLER Robinson, osumnjičeni za ubistvo Čarlija Kirka, očigledno je priznao ubistvo američkog rodoljuba u grupnom četu na onlajn platformi Diskord, objavio je danas Vašington post.
U nizu poruka koje je poslao maloj grupi ljudi Robinson je naveo da ima "loše vesti" i dodao: ''to sam bio ja na Univerzitetu juče", prenosi američki list, pozivajući se na izvore i snimke ekrana u koje je, kako tvrdi, imao uvid.
Rekao je grupi da će se uskoro predati i zahvalio im na "svim lepim trenucima i smehu", navodi se u saopštenju.
Napominje se i da niko od članova grupe nije odgovorio na njegove poruke. Robinson je poslao poruke oko dva sata pre nego što je priveden, navodi Post.
(Tanjug)
