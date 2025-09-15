Svet

"TO SAM BIO JA" Robinson priznao ubistvo Čarlija Kirka

15. 09. 2025. u 23:27

TAJLER Robinson, osumnjičeni za ubistvo Čarlija Kirka, očigledno je priznao ubistvo američkog rodoljuba u grupnom četu na onlajn platformi Diskord, objavio je danas Vašington post.

ТО САМ БИО ЈА Робинсон признао убиство Чарлија Кирка

Foto: Američka policija

U nizu poruka koje je poslao maloj grupi ljudi Robinson je naveo da ima "loše vesti" i dodao: ''to sam bio ja na Univerzitetu juče", prenosi američki list, pozivajući se na izvore i snimke ekrana u koje je, kako tvrdi, imao uvid.

Rekao je grupi da će se uskoro predati i zahvalio im na "svim lepim trenucima i smehu", navodi se u saopštenju.

Napominje se i da niko od članova grupe nije odgovorio na njegove poruke. Robinson je poslao poruke oko dva sata pre nego što je priveden, navodi Post.

(Tanjug)

