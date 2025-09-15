Svet

"RUBIOVA POSETA IZRAELU JASNA PORUKA" Netanjahu: Nastavićemo da delujemo zajedno

В. Н.

15. 09. 2025. u 13:32

SJEDINjENE Američke Države nemaju boljeg saveznika od Izraela, a Izrael nema boljeg saveznika od SAD, izjavio je danas izraelski premijer Benjamin Netanjahu nakon sastanka sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom.

Netanjahu je ocenio da je Rubiova poseta Izraelu jasna poruka da SAD stoje uz Izrael koji je ''suočen sa terorom, antisemitizmom i slabim vladama koje demonizuju Izrael'', javlja Rojters.

- Nastavićemo da delujemo zajedno sa velikom silom, kako bismo zaštitili naše dve zemlje - rekao je Netanjahu.

On je pohvalio odluku američkog predsednika Donalda Trampa da izvrši napad na nukelarni program Irana i dodao da Izrael ostaje posvećen oslobađanju svih talaca i uništenju Hamasa.

- Tramp je pokazao hrabre i konstantne liderske poteze i jasne korake da bilateralni odnosi dve zemlje budu jači nego ikada - rekao je Netanjahu.

Rubio je doputovao u Izrael kako bi Netanjahuu preneo nezadovoljstvo SAD zbog nedavnog izraelskog napada na Dohu u Kataru, pod navodima da napada sedište Hamasa.

Sastanak Rubija i Netanjahua trajao je oko sat i po vremena, nakon čega je započeo prošireni sastanak sa njihovim pomoćnicima.

Rubio je uoči sastanka najavio da će razgovarati sa Netanjahuom o izraelskim vojnim planovima za zauzimanje grada Gaze, kao i o nameri Izraela da anektira delove okupirane Zapadne obale.

(Tanjug)

