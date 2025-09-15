"RUBIOVA POSETA IZRAELU JASNA PORUKA" Netanjahu: Nastavićemo da delujemo zajedno

SJEDINjENE Američke Države nemaju boljeg saveznika od Izraela, a Izrael nema boljeg saveznika od SAD, izjavio je danas izraelski premijer Benjamin Netanjahu nakon sastanka sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom.

Foto: Printscreen

Netanjahu je ocenio da je Rubiova poseta Izraelu jasna poruka da SAD stoje uz Izrael koji je ''suočen sa terorom, antisemitizmom i slabim vladama koje demonizuju Izrael'', javlja Rojters.

- Nastavićemo da delujemo zajedno sa velikom silom, kako bismo zaštitili naše dve zemlje - rekao je Netanjahu.

On je pohvalio odluku američkog predsednika Donalda Trampa da izvrši napad na nukelarni program Irana i dodao da Izrael ostaje posvećen oslobađanju svih talaca i uništenju Hamasa.

- Tramp je pokazao hrabre i konstantne liderske poteze i jasne korake da bilateralni odnosi dve zemlje budu jači nego ikada - rekao je Netanjahu.

Rubio je doputovao u Izrael kako bi Netanjahuu preneo nezadovoljstvo SAD zbog nedavnog izraelskog napada na Dohu u Kataru, pod navodima da napada sedište Hamasa.

Sastanak Rubija i Netanjahua trajao je oko sat i po vremena, nakon čega je započeo prošireni sastanak sa njihovim pomoćnicima.

Rubio je uoči sastanka najavio da će razgovarati sa Netanjahuom o izraelskim vojnim planovima za zauzimanje grada Gaze, kao i o nameri Izraela da anektira delove okupirane Zapadne obale.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje