Svet

A U MEĐUVREMENU: Evo kako se policija EU u Nemačkoj uči blokadere pameti

D.K.

13. 09. 2025. u 20:05

U ZEMLjAMA Evropske unije jasno je kako policija postupa sa nasilnim blokaderima.

А У МЕЂУВРЕМЕНУ: Ево како се полиција ЕУ у Немачкој учи блокадере памети

Foto: Printskrin

Na društvenim mrežama pojavio se snimak iz Nemačke gde se jasno vidi kako policija Evropske unije bez imalo milosti baca blokadere na pod i lišava ih slobode zbog nasilnog ponašanja prema službenom licu ali i kršenja javnog reda i mira.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)

OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)