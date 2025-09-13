A U MEĐUVREMENU: Evo kako se policija EU u Nemačkoj uči blokadere pameti
U ZEMLjAMA Evropske unije jasno je kako policija postupa sa nasilnim blokaderima.
Na društvenim mrežama pojavio se snimak iz Nemačke gde se jasno vidi kako policija Evropske unije bez imalo milosti baca blokadere na pod i lišava ih slobode zbog nasilnog ponašanja prema službenom licu ali i kršenja javnog reda i mira.
