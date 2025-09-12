ZAUSTAVLJANJE HAOSA: Tramp spreman da angažuje vojsku

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je da je spreman da pošalje Nacionalnu gardu i vojsku u Memfis ako je potrebno kako bi se borio protiv rastućeg kriminala.

FOTO: EPA

- Idemo u Memfis i tamo ćemo uspostaviti red, a ako bude potrebno, angažovaćemo Nacionalnu gardu, pa čak i vojsku - rekao je on u intervjuu za Foks njuz.

Ranije je američka vlada saopštila da planira da se bori protiv kriminala u Nju Orleansu, u Luizijani.