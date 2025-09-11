Svet

CNN: Telo Čarlija Kirka biće prevezeno u njegov rodni grad avionom potpredsednika SAD

Novosti online

11. 09. 2025. u 22:04

TELO američkog patriote Čarlija Kirka biće prevezeno u njegov rodni grad Arlington Hajts avionom Er Fors Dva, koji pripada potpredsedniku SAD Džej Di Vensu.

Foto: AP

O tome piše CNN .

FBI je ponudio nagradu od 100.000 dolara za informacije o onima koji su umešani u ubistvo Čarlija Kirka.

