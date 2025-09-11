FICO ŠOKIRAO BRISEL: Bez ovoga nema sankcija Rusiji

SLOVAČKA neće podržati novi paket sankcija protiv Rusije ukoliko Evropska komisija ne predloži rešenje za situaciju sa cenama električne energije u Evropi, izjavio je slovački premijer Robert Fico.

- Nećemo podržati nikakav novi paket (sankcija protiv Rusije) dok Evropska komisija ne ponudi realne predloge u vezi sa cenama električne energije u Evropi - rekao je Fico nakon sastanka sa šefom Evropskog saveta u Bratislavi u četvrtak, prenele su RIA Novosti.

Ranije danas iz EK je saopšteno da je suviše rano da se kaže kada će 19. paket sankcija protiv Rusije stupiti na snagu.

Portparol je istakao da će EK nastaviti konsultacije sa SAD i drugim partnerima u svetu, ali nije izneo više detalja, prenosi Rojters.

Izaslanik EK za sankcije Dejvid O'Saliven u ponedeljak je doputovao u Vašington gde je sa američkim kolegama razgovarao o 19. paketu sankcija, podseća Tanjug.

Predsednik Saveta EU Antonio Košta prethodno je rekao da se novi 19. paket sankcija priprema u tesnoj saradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama.

