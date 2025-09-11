Svet

OVAKO TO RADI EU POLICIJA: Nokautirali ženu, ona pala na zemlju (VIDEO)

В. Н.

11. 09. 2025. u 08:32

FRANCUSKA policija razbila je svaki pokušaj blokada u toj zemlji.

ОВАКО ТО РАДИ ЕУ ПОЛИЦИЈА: Нокаутирали жену, она пала на земљу (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Demonstranti koji su pokušali da blokiraju saobraćajnice, dobijali su batine na svakom koraku. 

Svaki pokušaj blokada juče je sprečen zahvaljujući "demokratskim" metodama francuske policije - pendrek, suzavac, vodeni topovi...

